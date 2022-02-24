В Сыктывкаре обсудили общественные проекты, которые сделают жизнь людей лучше

На территории Сыктывкара и в пригородных поселках Верхнее Мырты Ю, Трехозерка и местечке Верхний Чов с 14 по 20 февраля состоялось шесть собраний граждан по обсуждению народных инициатив в рамках республиканского проекта «Народный бюджет».

На обсуждение вынесли три проекта в сфере образования: «Территория тепла и света» (детский сад № 117), асфальтирование территории Центра развития ребенка – Детского сада № 112 и оснащение школы № 8 звуковым оборудованием для организации мероприятий.

Пять проектов рассмотрели в сфере благоустройства: восстановление водоотводных канав вдоль улиц Лесная, Механизаторская, Гаражная на территории Верхнего Мырты Ю, ремонт участка дороги от дома № 1 до дома № 6 по ул. Гаражная на территории Верхнего Мырты Ю, обустройство наплавных мостков от дома № 10 до дома № 12 в Трехозерке, обустройство мостиков от детского сада № 27 до центральной дороги (до дома № 10) в Трехозерке, асфальтирование дороги от дома № 4 до магазина № 34 (ИП «Патюнин») в Трехозерке.

В сфере агропромышленного комплекса рассмотрены проекты по приобретению технологического оборудования – автомата Турбопак для поточного турбирования молочной продукции и приобретению транспортного средства – автофургона для доставки молочной продукции для Сыктывкарского молочного завода.

Всего поддержали девять проектов, в собраниях приняли участие порядка 250 человек.