С юга России отправят дополнительные поезда из-за приостановки полетов

РЖД решили ввести дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Это делается на фоне приостановки полетов в регионе из-за начала войны с Украиной. Об этом сообщает "РБК".

В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Об этом РБК сообщили в компании.



В существующие составы также будут включаться дополнительные вагоны.