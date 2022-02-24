С юга России отправят дополнительные поезда из-за приостановки полетов

РЖД решили ввести дополнительные поезда из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Это делается на фоне приостановки полетов в регионе из-за начала войны с Украиной. Об этом сообщает "РБК".
В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Об этом РБК сообщили в компании.
В существующие составы также будут включаться дополнительные вагоны.
— Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров», — подчеркнули в пресс-службе. Там отдельно отметили, что движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме.