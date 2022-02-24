У сыктывкарцев отнимут «пустую» землю

Арендаторам земельных участков напомнили о риске изъятия объекта незавершённого строительства.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сыктывкара (КУМИ) разъясняет нормы законодательства в данной области.

– В последнее время в столице Коми участились случаи, когда человек взял у муниципалитета в аренду земельный участок на несколько лет в расчете на то, что за это время успеет построить дом и далее оформить землю в собственность, но в установленный срок не успел завершить строительство. При этом Земельный кодекс прямо запрещает продлевать срок аренды. И это очень неприятная ситуация, поскольку по Гражданскому кодексу объект незавершенного строительства подлежит изъятию у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов. Таким образом, человек фактически теряет и землю, и свой недостроенный дом, – пояснила тонкости законодательства председатель КУМИ Ирина Янчук.

Она также подчеркнула, что по закону они обязаны изымать такие участки и объекты. При этом судебная практика в России уже сложилась: суд принимает решение об изъятии у собственников объектов незавершенного строительства для продажи с публичных торгов.

Суд считает, что завершение или не завершение строительства в установленный срок действия договора аренды земельного участка для завершения строительства является риском арендатора.