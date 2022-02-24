Волонтерская рота провела флэшмоб в поддержку ДНР и ЛНР в Сыктывкаре

Сыктывкарцы из "Молодой гвардии" провели флешмоб "Своих не бросаем!". Люди пришли на площадку под часами, выстроились в цепочку и скандировали "Мы своих не бросаем. Донецк, Луганск – Республика Коми с вами!".

– В такой ситуации, когда практически весь мир ополчился на ЛДНР, Россия должна исполнить свою историческую миссию и помочь братской стране. Мы никогда на протяжении истории не бросали своих. При царе Алексее Михайловиче воевали с Речью Посполитой за свободу украинского народа или защищали православные народы на Балканском полуострове от турок. И сейчас Россия встала на защиту ЛНР и ДНР. Мы не только оказываем материальную поддержку, но и духовную такими акциями, – рассказал глава ВолРоты в Коми Дмитрий Гломба.