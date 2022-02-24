Байден пообещал призвать Россию к ответу за операцию в Донбассе

Президент США Джо Байден 24 февраля выступил с заявлением по поводу специальной военной операции России в Донбассе, об этом сообщает "РБК".

— Сегодня вечером весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака», — сказал он.