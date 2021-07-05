В Сыктывкаре возобновили партнерские роды

Чтобы присутствовать в родительском зале, нужно иметь при себе:

Справку о флюорографическом обследовании (не более 1 года давности);

Чистый комплект сменной хлопчатобумажной одежды и сменную обувь.

У вас не должно быть острых респираторных заболеваний, вам осмотрят в приемном покое (зев, температура).

Результат ПЦР подтверждающий «отрицательный» статус по COVID-19 давностью не более, чем за 48 часов до даты поступления в роддом (Методические рекомендации Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19) Версия 4 (05.07.2021)

При отсутствии данного анализа, в приемном покое КРПЦ можно будет сдать мазок на определение антигена SARS-CoV-2 экспресс-методом на платной основе (цена 1895 рублей), в случае выявления положительного или сомнительного результата, партнер не допустят на роды.

