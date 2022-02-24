Сыктывкарцы могут купить шубу со скидкой до 30 000 рублей

Тем более выставка выпадает на 8 марта. Порадуйте свою девушку красивой шубой. Ведь, какая представительница прекрасного пола не мечтает о ней в своем гардеробе?

Не упустите шанс купить качественную шубу по выгодной цене. С 5 по 12 марта в Торгово-промышленной палате Коми пройдет выставка-продажа «Меха от Филимоновой». У сыктывкарцев есть возможность купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую*.

Компания привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска. Вас ждут шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха. Также здесь будет нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Размерный ряд от 42-го до 60-го! Стоимость шуб начинается от 15 000 рублей. Если вы не можете позволить себе шубу сейчас, то можно оформить рассрочку и кредит*

А чтобы купить новую шубу выгодно, вы можете обменять ее на свою старую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.

Кроме того, в сыктывкар еще привезут белорусский трикотаж, брюки, пальто из драпа и кожи, куртки. А также новинка - мужские шапки из кролика!

Приходите за красивой и качественной шубой по выгодной цене, которая станет хорошим подарком на 8 марта! Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше подробностей об акции, звоните по телефону 8 (921) 486-84-47.

*Рассрочку предоставляет ИП Филимонова Т.А., до 100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит предоставляет АО «Почта Банк», до 200 000 руб., срок до 3 ле