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Сыктывкарцы могут купить шубу со скидкой до 30 000 рублей

Сыктывкарцы могут купить шубу со скидкой до 30 000 рублейФото «Меха от Филимоновой»

Не упустите шанс купить качественную шубу по выгодной цене. С 5 по 12 марта  в Торгово-промышленной палате Коми пройдет выставка-продажа «Меха от Филимоновой». У сыктывкарцев есть возможность купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую*. 

Тем более выставка выпадает на 8 марта. Порадуйте свою девушку красивой шубой. Ведь, какая представительница прекрасного пола не мечтает о ней в своем гардеробе?

Компания привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска. Вас ждут шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха. Также здесь будет нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Размерный ряд от 42-го до 60-го! Стоимость шуб начинается от 15 000 рублей. Если вы не можете позволить себе шубу сейчас, то можно оформить рассрочку и кредит*

А чтобы купить новую шубу выгодно, вы можете обменять ее на свою старую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.

Кроме того, в сыктывкар еще привезут белорусский трикотаж, брюки, пальто из драпа и кожи, куртки. А также новинка - мужские шапки из кролика!

Приходите за красивой и качественной шубой по выгодной цене, которая станет хорошим подарком на 8 марта! Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше подробностей об акции, звоните по телефону 8 (921) 486-84-47.

*Рассрочку предоставляет ИП Филимонова Т.А., до 100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит предоставляет АО «Почта Банк», до 200 000 руб., срок до 3 ле

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