Курс доллара превысил 84 рубля после начала военной операции в Донбассе

После обращения Владимир Путина курс доллара вырос до рекордной отметки в 84,07 рубля. Об этом сообщает "РБК".

Евро поднялся выше 95,2 рубля.



Российская валюта падает на фоне решения о специальной военной операции в Донбассе, о котором ранним утром 24 февраля объявил президент Владимир Путин.

— Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — сказал он.