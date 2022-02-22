Названы постковидные симптомы, при которых нужно немедленного обратиться к врачу

Врач-терапевт Ирина Губанова назвала постковидные симптомы, при обнаружении которых нужно немеделнно обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщает RG.ru.

В первую очередь, после болезни следует обратить внимание на пульс. Если он ускоряется на 20 или более ударов в минуту, когда человек встает. Например, в положении лежа пульс 76, в положении сидя - 98, а стоя - 122. Это повод обратиться к врачу.

Следим за артериальным давлением. Если в покое оно выше 130/80 мм ртутного столба, при том, что ранее оно не повышалось. На фоне нормального артериального давления возникают головокружения или появляется резкая слабость.

Опасным симптомом является беспричинная одышка, появляющаяся при любой легкой нагрузке или в покое. Резкое снижение зрение - требует похода не только к окулисту, но и терапевту.

Слабость или боль в мышцах не проходит или нарастает, а попытки ее вылечить местными противовоспалительными мазями/гелями или таблетированными НПВС на протяжении 3-5 дней не дают эффекта.