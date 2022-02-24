Стали известны подробности нападения на женщину в торговом центре Сыктывкара

3 февраля в торговом центре на Первомайской, 62 подростки сбили с ног пожилую женщину — Галину Юшкову. Дочь пострадавшей отметила, что толчок был такой силы, что она просто не понимает, как пожилой женщине удалось выжить. Юлия Юшкова на свое странице в "ВКонтакте" опубликовала новое видео с камер видеонаблюдения и рассказала новые подробности происшествия.
Как рассказали дочери пострадавшей в полиции, двое детей встретились возле торгового центра для сделки. Молодая девушка хотела продать вейп, а парень — якобы купить. Но молодой человек убежал не расплатившись, девушка побежала за ним. И в ходе этой погони им на пути попалась Галина Юшкова, которую сбили с ног.
— Только загнанный жизнью человек может так поступить со старухой, как это делает этот подросток. Он пробегает по ней, потому что, упав, она продолжает заграждать ему дорогу. Только потерянная в жизни девочка тратит свое время на вейпы, их покупку и продажу. Откуда у нее этот вейп? Она тоже нарушает закон. И она не останавливается, чтобы помочь брошенной на бетонный пол старухе, она даже не возвращается к ней, пока та лежит. Есть вещи, которые навсегда меняют жизнь. Я давно живу, я знаю. Неважно, наступила ли ответственность по закону, отпустили ли, простили ли, но жизнь все равно кренится вкось, и чтобы ее исправить нужно так много сил. Есть ли такие силы у этих детей? Есть ли они у их семей? Мне жаль и их, и их семьи, — заключила дочь пострадавшей.