Стали известны подробности нападения на женщину в торговом центре Сыктывкара

3 февраля в торговом центре на Первомайской, 62 подростки сбили с ног пожилую женщину — Галину Юшкову. Дочь пострадавшей отметила, что толчок был такой силы, что она просто не понимает, как пожилой женщине удалось выжить. Юлия Юшкова на свое странице в "ВКонтакте" опубликовала новое видео с камер видеонаблюдения и рассказала новые подробности происшествия.

Как рассказали дочери пострадавшей в полиции, двое детей встретились возле торгового центра для сделки. Молодая девушка хотела продать вейп, а парень — якобы купить. Но молодой человек убежал не расплатившись, девушка побежала за ним. И в ходе этой погони им на пути попалась Галина Юшкова, которую сбили с ног.