Снежная каша и сотни баков: один день из жизни водителя мусоровоза в Коми

Региональный оператор Севера устроил для ухтинских журналистов пресс-тур на мусоровозах. Вместе с водителем они проехались по маршруту, посмотрели, как мусоровоз лавирует между припаркованными автомобилями и как в снежной каше пытается встать возле площадки, чтобы загрузить контейнеры.
В течение смены водитель очищает примерно от 100 до 200 контейнеров. Журналисты на себе испытали, что значит забираться в высокую грузовую спецтехнику. Оказалось, что это не просто. При этом водитель в течение смены около 60 раз выходит и садится в машину и это кроме основной работы с системой забора контейнеров.
На сегодняшний день в Ухте, как и в остальных муниципалитетах, сложилась непростая ситуация с подъездами к местам накопления отходов. Региональному оператору Севера поступают жалобы на невывоз. При этом люди пишут, что дорога прочищена и легковушка проезжает без проблем. Стоит отметить, что мусоровоз – большегрузная техника, которая проваливается в рыхлом снегу и ей необходима территория для маневра. Если возле площадки нет достаточно места, то стрела захвата выступает за контейнер и водитель не может его загрузить. Бывает и наоборот. Снежный вал не позволяет подъехать к площадке ближе, и стрела не достает до контейнеров.
До начала потепления Региональный оператор Севера напомнил всем собственникам мест накопления отходов, что для бесперебойного предоставления услуги населению, необходимо прочищать подъездные пути к контейнерным площадкам. Региональный оператор ежедневно направляет собственникам мест накопления, которые в соответствии с законодательством отвечают за содержание, адреса наиболее проблемных площадок.