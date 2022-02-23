Снежная каша и сотни баков: один день из жизни водителя мусоровоза в Коми

Региональный оператор Севера устроил для ухтинских журналистов пресс-тур на мусоровозах. Вместе с водителем они проехались по маршруту, посмотрели, как мусоровоз лавирует между припаркованными автомобилями и как в снежной каше пытается встать возле площадки, чтобы загрузить контейнеры.

В течение смены водитель очищает примерно от 100 до 200 контейнеров. Журналисты на себе испытали, что значит забираться в высокую грузовую спецтехнику. Оказалось, что это не просто. При этом водитель в течение смены около 60 раз выходит и садится в машину и это кроме основной работы с системой забора контейнеров.