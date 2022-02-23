В Коми пожарным удалось спасти из горящего здания 7 человек

За минувшие сутки в Коми произошло три пожара. Подробнее о них рассказали в ГУ МЧС региона.
22 февраля в 13:27 загорелся дом в Печоре. Тушить кирпичное здание на улице Печорский проспект,110 прибыли 12 пожарных и 5 единиц техники. Спасено семь человека, еще десять человек эвакуировались самостоятельно. В 14:01 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 1,5 м2. Причиной стала неосторожность при курении.
В 14:43 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкара поступило сообщение о возгорании автомобиля «Киа Рио» у дома №100 по улице Карла Маркса. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. Возгорание было ликвидировано до прибытия огнеборцев. Пострадавших людей нет. В результате пожара поврежден моторный отсек транспортного средства.
Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования транспортного средства.
В 23:12 в пожарно-спасательную службу города Воркуты поступило сообщение о возгорании в жилом панельном доме № 17 по улице Снежная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. В 23:22 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 1 м2.