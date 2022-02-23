В Коми пожарным удалось спасти из горящего здания 7 человек

За минувшие сутки в Коми произошло три пожара. Подробнее о них рассказали в ГУ МЧС региона.

22 февраля в 13:27 загорелся дом в Печоре. Тушить кирпичное здание на улице Печорский проспект,110 прибыли 12 пожарных и 5 единиц техники. Спасено семь человека, еще десять человек эвакуировались самостоятельно. В 14:01 возгорание было ликвидировано. Пострадавших людей нет. Общая площадь пожара составила 1,5 м2. Причиной стала неосторожность при курении.