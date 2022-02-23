Как заставить коммунальщиков убрать снег: инструкция для сыктывкарцев

В силу норм жилищного законодательства управляющая организация обязана выполнять работы по содержанию придомовой территории в многоквартирном доме в случае, если земельный участок во дворе дома входит в состав общего имущества и его границы определены на основании данных государственного кадастрового учета.

Служба стройжилтехнадзора Коми обратила внимание на жалобы жителей республики об отказе управляющей организации убирать снег во дворах.В связи с этим жителям республики рассказали, что делать и как добиться своего

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций Служба на постоянной основе проводит выездные обследования на предмет соблюдения управляющими организациями, товариществами собственников жилья и обслуживающими организациями обязательных требований по очистке придомовых территорий.

Если потребитель обнаружил факт предоставления услуги по уборке придомовой территории ненадлежащего качества или отсутствия уборки, то следует обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. При получении сообщения от потребителя управляющая организация должна организовать проверку указанного факта и в случае выявления нарушений принять меры по их устранению.

В случае бездействия управляющей организации на обращения потребителей потребитель вправе обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту жительства для проведения проверки и принятия мер административного воздействия.

При этом проверка по доводам письменного заявления при подаче обращения непосредственно в контрольный (надзорный) орган возможна в случае предъявления документа, удостоверяющего личность.

Направить обращение или жалобу жители республики могут также через систему ГИС ЖКХ.