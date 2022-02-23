Волонтеры рассказали, как продвигаются поиски пропавшей пары из Воркуты
- 10:00
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Фото администрации Воркуты
В Воркуте при странных обстоятельствах пропали два человека – Евгения и Вячеслав. Недавно их телефоны нашли возле байкерского клуба. Сейчас на их поиски собираются волонтеры, о чем сообщается в группе «Подслушано Воркута».
Поиски Вячеслава и Евгении в Воркуте продолжаются. Что важно знать на данный момент:
- Сбор средств на карту "родственников" не ведётся. Будьте осторожны, любое упоминание о деньгах - это мошенничество.
- Полиция и волонтеры продолжают работу по поиску. Пока результатов нет.
- Сегодня, 23 февраля у УСЗК «Олимп» сбор - желающие помочь с поиском, в т.ч. на а/м, могут подойти к 10 часам. Будут распределяться участки поисковых работ.
Напомним, “Портал Pro Город” узнал некоторые подробности о пропавшей девушке. Евгения уже 10 лет работает в одном из детских садов в Воркуте. У нее есть много грамот и достижений. На сайте о своей деятельности в графе хобби она указала “байк-клуб”. Кроме того, известно, что у Евгении есть ребенок.
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