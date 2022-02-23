Легкомыслие недопустимо: гороскоп на 23 февраля

Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Близнецы

Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Рак

Новые планы Раков могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Лев

Во второй половине дня усилится интуиция и творческий потенциал. Сны могут быть пророческими и позволят изменить судьбу. Вы должны раз и навсегда понять, что без определенного риска успехов вам не достичь.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Дева

Не исключено, что недостаток твердости и последовательности, особенно во второй половине дня, может привести к серьезным проблемам как в личных взаимоотношениях, так и в карьере. Вы должны постараться так планировать свои дела, чтобы первая половина дня принесла максимальную пользу, обусловив целый ряд позитивных ситуаций.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Весы

Оптимизм будет для Весов путеводной звездой. А в их преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Скорпион

Ожидается продвижение по службе. Благодаря ответственности и творческому подходу к делу, многим Скорпионам удастся упрочить свой авторитет, улучшить отношения с начальством и укрепить финансовое положение. Подготовьтесь к тому, что нагрузки увеличатся и на личную жизнь времени почти не останется.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Стрелец

Сегодня на работе Стрельцам придется мобилизоваться, чтобы доказать свой профессионализм. Но домашние заботы могут отвлекать вас от служебных обязанностей. Договоритесь с близкими, чтобы они освободили вас от хозяйственных хлопот.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Козерог

Не исключено, что деловые люди сегодня получат широкие возможности для раскрутки своего дела, укрепления связей с перспективными деловыми партнерами и подписания финансовых документов. Рекомендуется заняться здоровьем, вести правильный образ жизни. Тот, кто всегда в форме, легко справляется с жизненными неурядицами.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Водолей

В этот день у Водолеев может возникнуть желание реорганизовать свой быт. Удачное время для решения хозяйственных вопросов, ремонта и обустройства жилья. Сила воли, терпение и выдержка помогут уладить многие личные проблемы.

Гороскоп на 23 февраля 2022 года Рыбы

На работе могут произойти кардинальные изменения. Не исключен переход на новое место со свободным графиком и более высокой оплатой. Финансовая стабильность может зависеть от результатов коллективного труда. Включайтесь в общую работу, даже если предпочли бы выполнять задание в одиночку.