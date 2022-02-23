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Палка, фартук и танк: какие необычные подарки для мужчин продают сыктывкарцы

Палка, фартук и танк: какие необычные подарки для мужчин продают сыктывкарцыФото: Авито.ру

На 23 февраля защитникам отечества принято дарить настоящие мужские вещи. Портал «Pro Город Сыктывкар» выяснил, что необычного можно купить в подарок своему мужчине на сайте объявлений.

Танк из носков - 750 рублей



Оригинальный подарок для любого мужчины. Продавец уверяет, что танк состоит из пяти пар хлопковых носков, газировки и сникерса. Враги, берегитесь!

Правила гаража - 450 рублей



Мужчина любит свой гараж и когда в его жизни все по правилам. Поэтому встречайте — «правила гаража». С этой вещью вы наконец-то сможете стать королем своего мужского логова.

Бокал с пулей - 300 рублей

Отличный и необычный подарок начальнику, другу, коллеге, охотнику и просто настоящему мужчине. Внутри бокала пуля калибра 7.62. Правда, продавец не уточняет, откуда она взялась.

Брендовые трусы - 1000 рублей



На 23-е февраля нельзя обойтись без стереотипных подарков — носков и трусов. Но редко когда мужчина откажется от таких полезных вещей. Особенно, когда они от крутого бренда.

Тематический фартук - 350 рублей



В сторону стереотипы, мужчины любят готовить! А настоящему повару нужен настоящий поварской фартук.

«Неведомая палка» - 23 000 рублей



Вот такую интересную вещь продает житель Сыктывкара. В описании есть только многозначительная цифра - 52 сантиметра. О предназначении этого крутого мужского подарка остается только гадать.

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