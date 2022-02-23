Палка, фартук и танк: какие необычные подарки для мужчин продают сыктывкарцы

На 23 февраля защитникам отечества принято дарить настоящие мужские вещи. Портал «Pro Город Сыктывкар» выяснил, что необычного можно купить в подарок своему мужчине на сайте объявлений.

Оригинальный подарок для любого мужчины. Продавец уверяет, что танк состоит из пяти пар хлопковых носков, газировки и сникерса. Враги, берегитесь! Правила гаража - 450 рублей





Мужчина любит свой гараж и когда в его жизни все по правилам. Поэтому встречайте — «правила гаража». С этой вещью вы наконец-то сможете стать королем своего мужского логова.



Бокал с пулей - 300 рублей



Отличный и необычный подарок начальнику, другу, коллеге, охотнику и просто настоящему мужчине. Внутри бокала пуля калибра 7.62. Правда, продавец не уточняет, откуда она взялась.



Брендовые трусы - 1000 рублей





На 23-е февраля нельзя обойтись без стереотипных подарков — носков и трусов. Но редко когда мужчина откажется от таких полезных вещей. Особенно, когда они от крутого бренда.



Тематический фартук - 350 рублей





В сторону стереотипы, мужчины любят готовить! А настоящему повару нужен настоящий поварской фартук.



«Неведомая палка» - 23 000 рублей





Вот такую интересную вещь продает житель Сыктывкара. В описании есть только многозначительная цифра - 52 сантиметра. О предназначении этого крутого мужского подарка остается только гадать.