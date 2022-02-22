Финансовые эксперты рассказали сыктывкарцам о том, стоит ли покупать доллар сейчас

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг 80 рублей впервые с 26 января 2022 года. «Pro Город Сыктывкар» попросил прокомментировать экспертов, что сейчас делать с долларом: стоить ли его покупать.
Олег Гарбуз, консультант по личным финансам и инвестициям предложил инвестировать в валюту регулярно, а не поддаваться на спекуляции.
«Держать, продавать, покупать. С одной стороны, какая нам разница? Растет и растет, нам-то что? Ведь получаем зарплату в рублях, да и тратим в рублях. Но каждый интуитивно понимает, что не все так просто. Ослабление рубля сказывается на удорожании импортных товаров, а значит, может сказаться и на нашем кошельке. При текущей стоимости нефти в районе 100 долларов, понятно, что именно санкции и геополитическая напряженность являются главными факторами в образовании курса», – рассказал финансовый консультант.
Олег Гарбуз. Фото из личного архива.
«Покупать по такой цене точно не стоит. В любой момент на рынок может выйти крупный продавец в лице ЦБ РФ и “защитить” рубль от дальнейшего обесценивания. Не стоит спекулировать, нужно покупать валюту регулярно и небольшими суммами», – считает Олег.
Финансовый эксперт советует создавать свой капитал и в других валютах помимо рубля.
«Достаточно взглянуть на данные о курсах валют за последние 20 лет. История учит, что с большой вероятностью рубль и дальше продолжит слабеть по отношению к твердым иностранным валютам в долгосрочной перспективе. Для создания финансовой подушки безопасности, деньги можно держать в равных пропорциях: доллар, евро, швейцарский франк, рубль», – поведал Олег.
Олег Гарбуз предостерегает от краткосрочных спекуляций.
«Покупать нужно регулярно. Не пытайтесь заработать на спекуляциях, это ведет к быстрой потере денег», – рассказал Олег.
Дарья Мелешко, финансист и инвестор
Дарья Мелешко. Фото из личного архива.
«Прогнозы давать рано, пока нет данных по санкциям ЕС и США. Нужен весь пакет санкций, потом можно делать прогнозы. Сейчас пока непонятны планы России. Одно дело – грузинский сценарий войны, пять дней, которые завершились санкциями и все. Другое дело – война с походом на Киев. Увы, пока непонятно, какой сценарий мы выбираем. Сейчас главное не паниковать. А вот к российскому рынку присмотреться можно. Можно небольшими порциями докупить на долгий срок», – считает Дарья.