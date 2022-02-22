Финансовые эксперты рассказали сыктывкарцам о том, стоит ли покупать доллар сейчас

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже достиг 80 рублей впервые с 26 января 2022 года. «Pro Город Сыктывкар» попросил прокомментировать экспертов, что сейчас делать с долларом: стоить ли его покупать.

Олег Гарбуз, консультант по личным финансам и инвестициям предложил инвестировать в валюту регулярно, а не поддаваться на спекуляции.

«Держать, продавать, покупать. С одной стороны, какая нам разница? Растет и растет, нам-то что? Ведь получаем зарплату в рублях, да и тратим в рублях. Но каждый интуитивно понимает, что не все так просто. Ослабление рубля сказывается на удорожании импортных товаров, а значит, может сказаться и на нашем кошельке. При текущей стоимости нефти в районе 100 долларов, понятно, что именно санкции и геополитическая напряженность являются главными факторами в образовании курса», – рассказал финансовый консультант.

Олег Гарбуз. Фото из личного архива.