Синоптик рассказал, вернутся ли холода в Сыктывкар

Ровно через неделю наступит весна и сыктывкарцев волнует вопрос – вернутся ли холода? “Pro Город Сыктывкар” побеседовал со специалистом Коми ЦГМС Артемом Шомысовым и узнал, чего ждать от погоды в ближайшее время.

Синоптик заявил, что с начала февраля погода в Сыктывкаре приобрела предвесенние черты.

На протяжении трёх декад (30 дней — прим.ред.) как в Сыктывкаре, так и по республике, включая заполярную Воркуту, фиксируется превышение среднемесячной температуры воздуха на 5-10 градусов, а во второй декаде с приходом первых за всю зиму оттепелей аномалия составила аж 15 градусов! Речь идёт о таком метеорологическом понятии как аномально тёплая погода, - рассказал Артем Шомысов.

Однако специалист отметил, что не стоит сильно радоваться. Несмотря на положительные температуры, активного снеготаяния не наблюдается. Вместо этого он накапливается.

– Это нормально: теплую погоду зимой обеспечивают активные циклоны, которые неизбежно несут огромные порции не только тепла, но и влаги, пока ещё, конечно, в виде снега и мокрого снега. Уменьшается разве что плотность льда на реках.

Синоптик рассказал, что, как и предполагалось, с отходом циклона на северо-восток, произошло похолодание до отметки от -2 до -7 градусов, а на юге при разрывах в облачности — до - 15 градусов. В Сыктывкаре ночью 21 зафиксировали минимальную температуру – -10,5 градусов.