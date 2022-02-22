Синоптик рассказал, вернутся ли холода в Сыктывкар

Ровно через неделю наступит весна и сыктывкарцев волнует вопрос – вернутся ли холода? “Pro Город Сыктывкар” побеседовал со специалистом Коми ЦГМС Артемом Шомысовым и узнал, чего ждать от погоды в ближайшее время.
Синоптик заявил, что с начала февраля погода в Сыктывкаре приобрела предвесенние черты.
На протяжении трёх декад (30 дней — прим.ред.) как в Сыктывкаре, так и по республике, включая заполярную Воркуту, фиксируется превышение среднемесячной температуры воздуха на 5-10 градусов, а во второй декаде с приходом первых за всю зиму оттепелей аномалия составила аж 15 градусов! Речь идёт о таком метеорологическом понятии как аномально тёплая погода, - рассказал Артем Шомысов.
Однако специалист отметил, что не стоит сильно радоваться. Несмотря на положительные температуры, активного снеготаяния не наблюдается. Вместо этого он накапливается.
– Это нормально: теплую погоду зимой обеспечивают активные циклоны, которые неизбежно несут огромные порции не только тепла, но и влаги, пока ещё, конечно, в виде снега и мокрого снега. Уменьшается разве что плотность льда на реках.
Синоптик рассказал, что, как и предполагалось, с отходом циклона на северо-восток, произошло похолодание до отметки от -2 до -7 градусов, а на юге при разрывах в облачности — до - 15 градусов. В Сыктывкаре ночью 21 зафиксировали минимальную температуру – -10,5 градусов.
– Отрог антициклона очень небольшой, его место уже торопится занять новый активный атлантический вихрь. Уже с вечера, начиная с юго-запада республики, включая и Сыктывкар, его приход ознаменуется очередной порцией снегопадов при порывах южного ветра до 14 м/с и потеплением до 0С, возможно до +2С. Но уже в ночь на четверг-пятницу, с прохождением холодного фронта, вновь похолодает до -8, при хороших прояснениях - до -15…-20С. Если говорить про северные и центральные районы республики — там местами вероятен мороз до -25С, — рассказал синоптик.
Специалисты ждут натиск следующего циклона в пятницу. Он пойдет высоко по северу, так что его тепло и умеренные снегопады затронут север и центр республики. На юге стоит ждать переменную облачность, солнца станет значительно больше. Останется лишь небольшой снег и ощутимый юго-западный ветер.
– Но и приток тепла будет несколько сдержан. Дневные оттепели вероятны только при условии солнечного прогрева. Установится период так называемого большого суточного хода температуры воздуха, когда днем воздух достаточно хорошо прогревается, а после заката — быстро выхолаживается, примерно до тех же значений. На севере облачность будет чаще сдерживать холод, поэтому по ночам там чаще будет теплее, чем на юге, — рассказал специалист.
Синоптик напомнил сыктывкарцам, что март, а тем более февраль, в наших широтах — все еще зимний месяц. Артем Шомысов вспомнил февраль 2022 года, когда аномалии холода достигали отметки в 20 и 30 градусов.
– Особых иллюзий питать не стоит, как и сокрушаться, если действительно сильно подморозит. Но, какая бы не была синоптическая обстановка, радиационный фактор выходит на передний план: солнце над горизонтом выше с каждым днём, день увеличивается. Это очень радует. И мартовское солнце способно хорошо прогреть даже самый студеный воздух, — заключил синоптик.