Сыктывкарец танцует на шесте: «Со временем синяки и ссадины становятся привычным делом»

«Гимнастом стать не получилось, но этот вид спорта пришел в мою жизнь, правда, в необычном виде», – сообщил Руслан.

«В «Pole dance», или «Pole sport», как я предпочитаю его называть, я пришел осознанно. С детства очень люблю спорт: лыжи, коньки, плавание, турник летом. Захотелось попробовать что-то новое», – рассказал Руслан.

23 февраля День защитника Отечества. К этому празднику «Pro Город Сыктывкар» познакомился с сыктывкарцем Русланом Деревесниковым, который занимается танцами на шесте. Ведь никого не удивит, если хорошую растяжку или шпагат продемонстрирует девушка, а если все это сделает мужчина? Мы узнали у сыктывкарца, почему он выбрал пилон в качестве хобби и насколько трудно даются ему элементы акробатики. Руслан работает преподавателем истории в вузе, а танцами на пилоне занимается в свободное время.

«Я посмотрел, вдохновился и решил попробовать. Нашел адрес, где преподается пилонная акробатика. С сентября 2020 года занимаюсь в одном из спортивно-оздоровительных центров города, – поведал о своем пути мужчина.

Свой путь он начал с просмотра роликов в Интернете, которые связаны с пилонным спортом.

Сколько по времени занимаетесь, каких успехов достигли?

«Занимаюсь Pole sport уже полтора года. Сначала было сложно. Не в том, что не хватало силы, выносливости, гибкости, хотя с этим всем тоже проблемы возникают, а скорее в дискомфорте, который испытываешь, когда кожа соприкасается с пилоном. В пилонном спорте без этого никак: большинство элементов построено на соприкосновении кожи с пилоном, иногда в элементе ты держишь свое тело только за счет этого соприкосновения. Ну и, конечно, все это сопровождается синяками, ссадинами. Тело со временем привыкает, синяки и ссадины становятся привычным делом», – рассказал Руслан.

Мужчина благодарен своему наставнику.

«Когда начинаешь заниматься любым спортом, очень важно попасть к нужному тренеру. Мне очень повезло, что моей пилонной матушкой стала Ольга Наводова. Это опытный тренер, в меру строгий и внимательный к каждому подопечному. На занятиях она создает очень теплую и дружескую обстановку, умеет поддержать и замотивировать. Любовью к пилону, своими умениями я обязан ей», – поделился Руслан.

Руслан Деревесников старается повышать свое мастерство даже в поездках.

«Во время путещшествия в Казань в январе 2022 года ходил на индивидуальное занятие к одной очень крутой девушке-пилонистке. Считаю, что посещение разных преподавателей приносит только пользу, так как у каждого преподавателя есть свои «фишки», можно разучить новые элементы, выучить связки», – вспомнил Руслан.

Среди своих успехов мужчина отметил:

«В моем арсенале есть достаточно много элементов, в том числе продвинутого уровня. Очень люблю флажки, шпагаты. Их в моем арсенале шесть штук», – поделился с «Pro Городом» Руслан.

Любимый его шпагат – это «пулемет».

«Это силовой элемент. Одной рукой держишься за пилон, а вторая рука держит ногу, которая на плече. Его делать непросто: нужны и сила, и гибкость», – рассказал мужчина.

«Пулемет» в исполнении Руслана Деревесникова.

Это для вас хобби или в будущем хотите выступать на публике?

«Пилонный спорт очень и очень полюбился. Еще ни разу я не заставлял себя идти на тренировку, всегда иду с большим удовольствием. Во время тренировки забываешь обо всех проблемах и заботах, отдыхаешь головой, как будто бы живешь в данную минуту. К тренировкам настолько привыкаешь, что когда их нет во время болезни или отъезда, то начинается настоящая "пилонная ломка"», – заявил Руслан.

Пилонный спорт доставляет Руслану много положительных эмоций.

Пока для героя интервью – это хобби, в которое он погружен, но в будущем он может связать с этим жизнь в качестве наставника.

«Есть мысль через какое-то время попробовать себя в роли тренера, пройти курсы, а может быть даже получить образование в области физкультуры и спорта. В планах либо в этом году, либо в следующем принять участие в соревнованиях. С 2021 года пилонный спорт внесен в реестр официальных видов спорта, которые признаны государством, поэтому было бы неплохо проверить свои силы, получить новые впечатления и дозу адреналина. Еще тренер Оля предложила в этом году съездить в лагерь для пилонистов. Невероятно крутое мероприятие, где ты приобретаешь много знакомств и общаешься с людьми со схожими интересами, а также куча знаний и умений, которые можно получить на мастер-классах», – восхищено рассказал «Pro Городу» Руслан.

При этом мужчина уже выступал на публике.

«Первый раз был в школе на мероприятии, куда я притащил переносной пилон. Второй раз в ночном клубе», – вспомнил мужчина.

Как близкие и коллеги относятся к вашему увлечению?

«Родные и близкие положительно отнеслись к моему увлечению. Абсолютно все поддержали. Коллеги, в основном, тоже нормально отнеслись к моему увлечению. И даже, как ни странно, больше поддержали возрастные коллеги, нежели молодежь», – удивился Руслан.

При этом Руслан Деревесников опровергает некоторые стереотипы, которые связаны с Pole dance.

«Существует очень много стереотипов. Многие его отождествляют со стриптизом, так как и там, и там есть шест. В какой-то степени к стриптизу близок Pole dance exotic – одно из направлений Pole dance, в котором акцент делается не на трюки, а на визуальную составляющую в виде грациозности, женственности, сексуальности. Но никто при этом не раздевается», – рассказал мужчина.

В направлении, которым занимается Руслан Деревесников, пластика присутствует, но уклон делается в сторону трюков.

Pole sport, по мнению Руслана, в том числе и мужской вид спорта.

«Еще один стереотип – видом спорта занимаются только девушки. Действительно, прекрасной половины человечества в этом виде спорта больше, но и мужчин достаточно много. Среди мужчин-пилонистов на территории СНГ широко известны Дмитрий Политов, Дмитрий Федотов, Павел Попсуй, Юрий Казачкин, Степан Буцыкин, Виктор Кочерин, Роман Масалов, Сидоров Максим. Некоторые из них пришли из спортивной гимнастики, некоторые их цирковой акробатики, кто-то из танцев. Все делают на пилоне сумасшедшие и абсолютно неженские силовые трюки, сальто. Смотришь на них и сидишь с открытом ртом от удивления. Кстати, за многими из них слежу в Instagram и вдохновляюсь», – с улыбкой рассказал Руслан.

Мужчина считает, что пилонный спорт доступен каждому независимо от пола, возраста, веса, комплекции.