Стало известно, где в Коми разместят беженцев из ЛНР И ДНР

В Коми определили места для размещения жителей ЛНР и ДНР, сообщается в официальной группе правительства Коми во «ВКонтакте».
Мминистр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева подписала постановление правительства Коми. Согласно этому документу до 24 февраля 2022 года на базе детского оздоровительно–образовательного центра «Гренада» и санатории «Лозым» подготовят пункты временного размещения на 200 человек.
Чтобы встретить и разместить всех беженцев ДНР и ЛНР, в правительстве создали специальную межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься этим вопросом.