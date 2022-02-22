Стало известно, где в Коми разместят беженцев из ЛНР И ДНР

В Коми определили места для размещения жителей ЛНР и ДНР, сообщается в официальной группе правительства Коми во «ВКонтакте».

Мминистр экономического развития и промышленности Эльмира Ахмеева подписала постановление правительства Коми. Согласно этому документу до 24 февраля 2022 года на базе детского оздоровительно–образовательного центра «Гренада» и санатории «Лозым» подготовят пункты временного размещения на 200 человек.