Выбираем блесну на форель

Хищника ловят на живую приманку и имитаторы. Статья расскажет о блеснах, которые применяются для добычи этой рыбы, об их разновидностях, критериях выбора и использовании. Мы благодарим за помощь в подготовке материала экспертов интернет-магазина «Трофей» - ведущей онлайн площадки, на которой представлен широчайший ассортимент товаров для активного отдыха.

Форель – пресноводная рыба, представитель семейства лососевых. Обитает в естественной среде и выращивается в искусственных водоемах. Благодаря выдающимся вкусовым качествам стала объектом промыслового лова. Непредсказуемое поведение и природная сила сделали форель желанным трофеем для каждого рыбака.

От других приманок форелевые блесны отличаются яркой расцветкой и скромными размерами. Рыба, хотя и относится к хищникам, имеет относительно небольшую пасть и не интересуется крупными имитаторами. Форель охотится на маленькую рыбку (мальков), а значит и блесны должны иметь соответствующие габариты. Типичная приманка весит около 3 г и не превышает в длину 4-5 см.

Форель ведет себя по-разному в зависимости от сезона и фазы жизни, однако большинство любителей рыбной ловли отмечают, что хищник предпочитает приманки ярких расцветок, на которые редко обращают внимание другие виды рыб. Это розовые, оранжевые, ярко-зеленые цвета.

Еще одна характерная особенность блесен – наличие контрастных пятен на поверхности, имитирующим естественный окрас живой рыбешки. При этом опытные рыбаки советуют иметь в своем арсенале несколько видов блесен разной формы и окраса. Подобрать нужное изделие на берегу – дело не простое. Но чаще именно этот элемент охоты на форель придает рыбалке особый азарт. Здесь мастерство и удачливость рыболова проявляются в полной мере.

Виды блесен

Есть две обширные группы приманок для форели – вертушки и колебалки. Как это можно понять из названия, первые вращаются, вторые – колеблются. У обеих разновидностей немало поклонников – представители того и иного лагеря больше ста лет спорят, какой тип блесны лучше, но так и не пришли к консенсусу.

Вертушки

Вращающиеся блесны имеют в своей конструкции лепесток, который поворачивается на вертлюжке. Такая приманка имитирует трепыхание малька в воде – в водной среде объект рыбной ловли прекрасно чувствует эти вибрации на расстоянии до 10 м.

Нередко вертушки оснащают дополнительным элементом – мушками, которые маскируют крючок. Такая блесна особенно эффективна в тихих водоемах.

Колебалки

Эти блесны имитируют рыбку по форме. Проводка такой приманки требует от рыбака определенных навыков. Различные параметры расцветки, конфигурации и веса обеспечивают бесконечное разнообразие моделей.

Рыболовы со стажем, умело меняя блесны, облавливают таким образом все слои водоема, учитывая освещение, прозрачность и другие факторы. Кроме того, колеблющиеся приманки используются для подледного лова.

Как выбрать

Заядлые рыболовы, выбирая блесны для ловли форели, руководствуются чутьем и личным опытом. Новичкам в первую очередь стоит обратить внимание на габариты изделия. Длина приманки не должна превышать 5-7 см.

Кроме того, стоит учитывать сезонные факторы в питании хищника. Летом у форели достаточно пищи – она отреагирует далеко не на всякую имитацию. В такой ситуации блесна должна много двигаться и провоцировать хищницу на нападение. Излишняя яркость скорее отпугнет рыбу, чем привлечет. А вот зимой, наоборот, предпочтительнее использовать яркие колебалки.

Во время весеннего и осеннего жора используют простые, надежные и яркие блесны разных расцветок – они заметнее в воде, которая в межсезонье становится мутной. Используйте приманки для разной глубины – в зависимости от времени суток рыба держится то у поверхности (утром), то уходит на глубину (днем и вечером).