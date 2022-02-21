«Скучно, я уснул»: что думают жители Коми об Олимпиаде в Пекине

20 февраля прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Сборная России, которая выступала под флагом Олимпийского комитета России, завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Из Коми нашу страну представляли лыжники Юлия Ступак и Илья Семиков. Юлия помогла завоевать России золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Мы спросили у тренеров, комментаторов из Коми, как они оценивают выступление нашей сборной.
Андрей Гришин, тренер, учитель физкультуры и ОБЖ
«Выступление можно назвать достаточно успешным, учитывая то давление, которое оказывается на наших спортсменов в связи с допингом прошлых лет, а так же коронавирусом. Да, конечно, не повезло нам с золотом в биатлонной эстафете. Для меня это одно из самых сильных разочарований олимпиады», – рассказал Андрей.
Андрей Гришин, фото из личного архива.
Андрей Гришин поделился мнением и о самых успешных моментах игр в Пекине:
«Поразила готовность наших лыжников, до начала олимпиады были некие опасения за их состояние, но как показала олимпиада, они были напрасны. После скиатлона стало ясно, что наши в отличной форме. Понятно, что Большунов – король лыж, но остальные парни были тоже в прекрасной форме, за эстафету опасений не было», – порадовался Андрей.
Тренер и педагог резюмирует:
«Если подводить общий итог, то где-то медалей мы не добрали, скажем, в биатлоне тот же Цветков, но и где-то взяли неожиданные – это я про прыжки с трамплина. Общее настроение от олимпиады хорошее», – завершил рассказ Андрей Гришин.
Иван Шомысов, историк
Иван Шомысов, фото из личного архива.
Иван рассказал «Pro Городу Сыктывкар» о российских фигуристах:
«Больше всего поразила драма Александры Трусовой. Считаю недопустимым подобное судейство. Да я согласен, что Щербакова умеренно и спокойно выполнила программу. Но катание Трусовой было намного насыщеннее, она установила рекорд. И даже можно закрыть глаза на небольшое падение в короткой программе. Пять четверных прыжков – это не удавалось ещё ни одной фигуристке. Наша – первая, олимпийский рекорд, и серебро. Немыслимо», – считает Иван.
Алексей Измайлов, спортивный комментатор
Алексей Измайлов, фото из личного архива.
«Я в Олимпиаде слежу только за хоккейным турниром. Мне неинтересно, что у нас там в других видах спорта. Я, конечно, знаю об успехах Большунова и очень за него рад. Но психологически меня это не сильно тронуло. Слышал про историю Валиевой. Этот скандал испортил всю Олимпиаду, только про него все и говорили. На центральных каналах в день игры Лиги Европы петербуржцкого «Зенита» против испанского «Бетиса» обсуждают одно фигурное катание. Не слишком ли много хайпа вокруг одной маленькой девочки, да так, что «гудит» еще несколько дней после! Ей чуть ли не госнаграду уже выписали, и при этом задвигают освещение матча плей-офф Лиги Европы с участием чуть ли не единственной оставшейся российской команды на этом турнире?», – расстроился Алексей.
Алексей рассказал и о хоккейном турнире.
Алейсей Измайлов с игроком баскетбольного клуба «НИКА» Екатериной Федоренковой
«Было ожидаемо, что женская сборная России покинет турнир на ранней стадии. А в мужском хоккее вообще уровень турнира был низким. На олимпиаде мы увидели некий Евротур. Мне обидно за парней, как за сборную своей страны. Я четко понимал, что действия Федерации хоккея России не приводят к развитию этого вида спорта. Игроки-то хорошие, но тактика сборной трусливая: сидим 35 минут в обороне и играем на контратаках. Это не работает. Активных звеньев нет, просто сели в оборону и ждем, пока нам шайбу отдадут. Скучно. Я уснул во время матча Россия-Швеция, хорошо, что меня разбудила девушка», – рассказал спортивный комментатор.