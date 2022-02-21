«Скучно, я уснул»: что думают жители Коми об Олимпиаде в Пекине

20 февраля прошла церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр. Сборная России, которая выступала под флагом Олимпийского комитета России, завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Из Коми нашу страну представляли лыжники Юлия Ступак и Илья Семиков. Юлия помогла завоевать России золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Мы спросили у тренеров, комментаторов из Коми, как они оценивают выступление нашей сборной.

Андрей Гришин, тренер, учитель физкультуры и ОБЖ

«Выступление можно назвать достаточно успешным, учитывая то давление, которое оказывается на наших спортсменов в связи с допингом прошлых лет, а так же коронавирусом. Да, конечно, не повезло нам с золотом в биатлонной эстафете. Для меня это одно из самых сильных разочарований олимпиады», – рассказал Андрей.

Андрей Гришин, фото из личного архива.

Андрей Гришин поделился мнением и о самых успешных моментах игр в Пекине: