В Коми организовали сбор для жителей ДНР и ЛНР

В Республики Коми организовали сбор помощи для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Глава Коми Владимир Уйба призвал присоединиться к гуманитарной акции предприятия и организации региона, а также всех неравнодушных жителей.

«Уважаемые жители Республики Коми! Обращаюсь к вам с призывом оказать всемерную и всесильную помощь нашим согражданам, которые сейчас находятся в Ростовской области и продолжают прибывать туда из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Я уже обратился к бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощь. И сам приму активное участие в этом деле. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю. Мирного нам всем неба над головой!», — заявил Владимир Уйба.