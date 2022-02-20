В Коми организовали сбор для жителей ДНР и ЛНР

В Республики Коми организовали сбор помощи для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
Глава Коми Владимир Уйба призвал присоединиться к гуманитарной акции предприятия и организации региона, а также всех неравнодушных жителей.
«Уважаемые жители Республики Коми! Обращаюсь к вам с призывом оказать всемерную и всесильную помощь нашим согражданам, которые сейчас находятся в Ростовской области и продолжают прибывать туда из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Я уже обратился к бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощь. И сам приму активное участие в этом деле. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю. Мирного нам всем неба над головой!», — заявил Владимир Уйба.
Примерный перечень продуктов и вещей, которые нужны жителям ДНР и ЛНР в первую очередь:
− средства индивидуальной защиты;
− одноразовая посуда;
− детское питание (сухое);
− сухпайки;
− чай, кофе;
− бутилированная вода;
− мыльные принадлежности;
− зубная паста, зубные щётки;
− полотенца;
− детские памперсы;
− туалетная бумага;
− средства женской гигиены;
− влажные салфетки;
− кулеры;
− постельное белье;
− тепловые пушки;
− удлинители;
− электрочайники;
− холодильники;
− микроволновки и др.
Места приема гуманитарной помощи жителям Луганской народной республики и Донецкой народной республики:
- г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 106, Снигур Наталья Геннадиевна, тел. 8-904-233-61-66;
- г. Воркута, ул. Ленина, 38, каб. 311, Нечаев Юрий Александрович, тел. 8-912-967-01-93;
- г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 20, Терехова Валентина Ивановна, тел. 8-912-861-32-79;
- г. Инта, ул. Мира, 26, Березина Мария Николаевна, тел. 8-912-124-58-38;
- г. Печора, ул. Булгакова, 22, Суслова Ксения Дмитриевна, тел. 8-912-144-76-85;
- г. Сосногорск, 5 микрорайон, 41, Бочкова Надежда Юрьевна, тел. 8-908-718-79-28, 8-922-271-74-69;
- г. Усинск, ул. Нефтяников, 33, Севанян Альбина Георгиевна, тел. 8-904-108-59-51;
- г. Ухта, ул. Чибьюская, 54, каб. 26, Симакова Людмила Николаевна, тел. 8-912-949-77-53;
- Ижемский район, с. Ижма, ул. Молодежная, 48, Князькина Татьяна Альбертовна, тел. 8-912-548-33-25;
- Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 110, каб. 13, Гойда Мария Григорьевна, тел. 8-909-128-36-69;
- Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, 30, Костина Евгения Сергеевна, тел. 8-904-220-90-55, 8-904-220-90-52;
- Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Перовомайская, 25а, ГБУ РК «ЦСЗН Корткероского района, Арихина Елена Александровна, тел. 8-904-201-31-72;
- Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, 4, Лютикова Наталья Ивановна, тел. 8-963-022-24-03;
- Сыктывдинский район, с. Выльгорт, переулок Лесной, 15, Муравьев Владимир Николаевич, тел. 8-904-271-34-93;
- Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35, Батищев Андрей Анатольевич, тел. 8-912-158-51-03;
- Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, ул. Советская, 46, каб. 62, Васильцов Алексей Михайлович, тел. 8-912-101-58-08;
- Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Школьная, 3 – Сукач Светлана Алексеевна, тел. 8-900-981-64-14;
- Удорский район, с.Кослан, ул. Гагарина, 8 (Дом народного творчества), Коковкин Иван Александрович, тел. 8-912-865-48-94;
- Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 37, Рубан Сергей Владимирович, тел. 8-904-238-71-71;
- Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, Новый квартал, 11а, Чубченко Ирина Сергеевна, тел. 8-912-184-43-78, 8-922-588-72-55.