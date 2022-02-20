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В Коми организовали сбор для жителей ДНР и ЛНР

В Коми организовали сбор для жителей ДНР и ЛНРФото из архива PG11.ru

В Республики Коми организовали сбор помощи для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

Глава Коми Владимир Уйба призвал присоединиться к гуманитарной акции предприятия и организации региона, а также всех неравнодушных жителей.

«Уважаемые жители Республики Коми! Обращаюсь к вам с призывом оказать всемерную и всесильную помощь нашим согражданам, которые сейчас находятся в Ростовской области и продолжают прибывать туда из Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас им крайне нужна наша поддержка. Я уже обратился к бизнесу, ко всем хозяйствующим субъектам с просьбой оказать гуманитарную помощь. И сам приму активное участие в этом деле. Прошу всех, кому небезразличны переживания и боль наших сограждан, вынужденных покинуть свои дома, включиться в эту миссию. Уверен, вы не останетесь в стороне, и за это я искренне вас благодарю. Мирного нам всем неба над головой!», — заявил Владимир Уйба.

 

Примерный перечень продуктов и вещей, которые нужны жителям ДНР и ЛНР в первую очередь:

− средства индивидуальной защиты;

− одноразовая посуда;

− детское питание (сухое);

− сухпайки;

− чай, кофе;

− бутилированная вода;

− мыльные принадлежности;

− зубная паста, зубные щётки;

− полотенца;

− детские памперсы;

− туалетная бумага;

− средства женской гигиены;

− влажные салфетки;

− кулеры;

− постельное белье;

− тепловые пушки;

− удлинители;

− электрочайники;

− холодильники;

− микроволновки и др.

 

Места приема гуманитарной помощи жителям Луганской народной республики и Донецкой народной республики:

- г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 106, Снигур Наталья Геннадиевна, тел. 8-904-233-61-66;

- г. Воркута, ул. Ленина, 38, каб. 311, Нечаев Юрий Александрович, тел. 8-912-967-01-93;

- г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 20, Терехова Валентина Ивановна, тел. 8-912-861-32-79;

- г. Инта, ул. Мира, 26, Березина Мария Николаевна, тел. 8-912-124-58-38;

- г. Печора, ул. Булгакова, 22, Суслова Ксения Дмитриевна, тел. 8-912-144-76-85;

- г. Сосногорск, 5 микрорайон, 41, Бочкова Надежда Юрьевна, тел. 8-908-718-79-28, 8-922-271-74-69;

- г. Усинск, ул. Нефтяников, 33, Севанян Альбина Георгиевна, тел. 8-904-108-59-51;

- г. Ухта, ул. Чибьюская, 54, каб. 26, Симакова Людмила Николаевна, тел. 8-912-949-77-53;

- Ижемский район, с. Ижма, ул. Молодежная, 48, Князькина Татьяна Альбертовна, тел. 8-912-548-33-25;

- Княжпогостский район, г. Емва, ул. Дзержинского, 110, каб. 13, Гойда Мария Григорьевна, тел. 8-909-128-36-69;

- Койгородский район, с. Койгородок, ул. Советская, 30, Костина Евгения Сергеевна, тел. 8-904-220-90-55, 8-904-220-90-52;

- Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Перовомайская, 25а, ГБУ РК «ЦСЗН Корткероского района, Арихина Елена Александровна, тел. 8-904-201-31-72;

- Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, 4, Лютикова Наталья Ивановна, тел. 8-963-022-24-03;

- Сыктывдинский район, с. Выльгорт, переулок Лесной, 15, Муравьев Владимир Николаевич, тел. 8-904-271-34-93;

- Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35, Батищев Андрей Анатольевич, тел. 8-912-158-51-03;

- Троицко-Печорский район, пгт Троицко-Печорск, ул. Советская, 46, каб. 62, Васильцов Алексей Михайлович, тел. 8-912-101-58-08;

- Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Школьная, 3 – Сукач Светлана Алексеевна, тел. 8-900-981-64-14;

- Удорский район, с.Кослан, ул. Гагарина, 8 (Дом народного творчества), Коковкин Иван Александрович, тел. 8-912-865-48-94;

- Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 37, Рубан Сергей Владимирович, тел. 8-904-238-71-71;

- Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, Новый квартал, 11а, Чубченко Ирина Сергеевна, тел. 8-912-184-43-78, 8-922-588-72-55.

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