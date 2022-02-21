«Ни о каких знаниях говорить нельзя»: родители и учителя об изучении коми языка в школах

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Сейчас в республике два государственных языка – русский и коми. С 3 августа 2018 года по закону изучение национальных языков в школах страны является добровольным и по заявлению от родителей. Сейчас в школах изучают коми язык и русскую литературу по программе основного общего образования два часа в неделю, хотя еще в 2015 году уроков было больше: четыре часа. «Pro Город Сыктывкар» узнал у учителей и родителей, как сейчас обстоят дела с изучением коми языка в школах республики.
Ольга Ергакова, мама ученицы 4 класса
«Мой ребёнок изучает коми литературное чтение. Обучение происходит на русском языке, ей нравится. Коми выбирать не стали, поскольку в семье нет носителей этого языка. Я считаю, что изучать детям обязательно нужно либо язык, либо литературу», – рассказала Ольга.
Александр Зезегов, изучал коми язык в школе
«Ничего страшного в том, что количество часов на коми язык сократили – нет. Сейчас родители выбирают сами. Когда я учился, коми изучали два раза в неделю. Считаю, что это самое оптимальное время для этих уроков. Важно создать интерес, чтобы дети хотели изучать коми язык. Для этого поменяйте подачу материала, сам ход уроков», – считает Александр.
Галина Игнатова, учитель коми языка
«В нашей школе коми изучается как государственный язык. Уже не первый год на него отводят всего один час в неделю. При такой нагрузке ни о каких знаниях речи быть не может. Хоть и учебники для пятых-шестых классов новые, красочные, насыщенные, но за один урок не успеваешь охватить всё, что хотелось бы», – рассказала Галина.
Педагог подытожила:
«Дети не испытывают особый интерес к обучению. Они у нас инертные», – заявила учитель.