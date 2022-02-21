«Ни о каких знаниях говорить нельзя»: родители и учителя об изучении коми языка в школах

21 февраля отмечается Международный день родного языка. Сейчас в республике два государственных языка – русский и коми. С 3 августа 2018 года по закону изучение национальных языков в школах страны является добровольным и по заявлению от родителей. Сейчас в школах изучают коми язык и русскую литературу по программе основного общего образования два часа в неделю, хотя еще в 2015 году уроков было больше: четыре часа. «Pro Город Сыктывкар» узнал у учителей и родителей, как сейчас обстоят дела с изучением коми языка в школах республики.

Ольга Ергакова, мама ученицы 4 класса

«Мой ребёнок изучает коми литературное чтение. Обучение происходит на русском языке, ей нравится. Коми выбирать не стали, поскольку в семье нет носителей этого языка. Я считаю, что изучать детям обязательно нужно либо язык, либо литературу», – рассказала Ольга.

Александр Зезегов, изучал коми язык в школе