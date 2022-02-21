Сыктывкарский молочный завод продолжает акцию помощи животным «Твори добро»

Сыктывкарский молочный завод – социально ориентированное предприятие. Ему важно, чтобы родной край процветал и развивался, а это невозможно без решения общественных проблем и задач, без совместной работы и комплексного подхода.

В мае 2021 года Сыктывкарский молочный завод запустил благотворительный проект «Твори добро». Проект направлен на оказание помощи животным, которые находятся на попечении в приюте для собак «Друг».

В рамках проекта «Твори добро» один процент от продажи обезжиренного творога «Белая поляна» (200 граммов) перечисляется в приют. Деньги направляются на приобретение кормов и лекарств, предметов содержания – всего, чтобы обеспечить собакам комфортную жизнь.

Как присоединиться к проекту?

Стать участником проекта может каждый, купив творог обезжиренный массой 200 граммов марки «Белая поляна» со специальным значком акции «Твори добро».

Итоги 2021 года

В рамках проекта «Твори добро» приюту «Друг» было перечислено 52 000 рублей, на эти средства была закуплена мясная продукция.

Благодарность