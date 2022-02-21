Сыктывкарский молочный завод продолжает акцию помощи животным «Твори добро»

Сыктывкарский молочный завод – социально ориентированное предприятие. Ему важно, чтобы родной край процветал и развивался, а это невозможно без решения общественных проблем и задач, без совместной работы и комплексного подхода.
В мае 2021 года Сыктывкарский молочный завод запустил благотворительный проект «Твори добро». Проект направлен на оказание помощи животным, которые находятся на попечении в приюте для собак «Друг».
В рамках проекта «Твори добро» один процент от продажи обезжиренного творога «Белая поляна» (200 граммов) перечисляется в приют. Деньги направляются на приобретение кормов и лекарств, предметов содержания – всего, чтобы обеспечить собакам комфортную жизнь.
Как присоединиться к проекту?
Стать участником проекта может каждый, купив творог обезжиренный массой 200 граммов марки «Белая поляна» со специальным значком акции «Твори добро».
Итоги 2021 года
В рамках проекта «Твори добро» приюту «Друг» было перечислено 52 000 рублей, на эти средства была закуплена мясная продукция.
Благодарность
– Наш приют всегда нуждается в мясной продукции, так как количество собак у нас не уменьшается, а только увеличивается. Например, сегодня в приюте живет около 300 животных. Мы очень благодарны Сыктывкарскому молочному заводу! Собранные деньги пошли на покупку мяса. Я считаю, что такие проекты, как «Твори добро», нужны. Они учат наше младшее поколение быть добрее и милосерднее, протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Поэтому мы очень надеемся на дальнейшее и долгое сотрудничество с Сыктывкарским молочным заводом, – высказалась директор приюта для бездомных собак «Друг» Наталья Филиппович.
Присоединяйтесь к благотворительному проекту «Твори добро»! Купить продукцию «Белой поляны» вы можете в магазинах города.
*С подробностями о благотворительном проекте «Твори добро» можно ознакомиться на сайте ООО «Сыктывкарский молочный завод»: www.syktmoloko.ru; в официальной группе «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod; или по телефону горячей линии 8 (800) 250-09-69.