Накопить и приумножить поможет «Инвест Центр»

Строя планы на будущее, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом денег. Могу ли я себе позволить то, чего хочу? В какую сумму мне это обойдется? Сколько времени нужно потратить, чтобы заработать необходимые средства? «Инвест Центр» предлагает специальную программу, благодаря которой можно значительно приумножить свои сбережения.

Знаете ли вы, что со своих накоплений можно получать проценты не только имея вклад в банке? Оказывается, сохранить свой доход и приумножить можно даже невзирая на ежегодную инфляцию!

С этой целью «Инвест Центр» разработал специальную сберегательную программу. «Выгодный» – это возможность получать прибыль со своих сбережений до 19%! Однако это не единственное преимущество программы. Вы можете начать с суммы в 1 000 рублей, при этом постоянно пополняя свои сбережения в течение установленного срока (от 3 до 24 месяцев). Это значит, что вновь положенные деньги тоже будут приносить доход, а проценты будут начисляться ежемесячно. Итог — значительная сумма, которую вы сможете получить.

Рассказывает жительница Сыктывкара Ирина Игнатова: