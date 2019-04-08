Накопить и приумножить поможет «Инвест Центр»

Строя планы на будущее, мы неизбежно сталкиваемся с вопросом денег. Могу ли я себе позволить то, чего хочу? В какую сумму мне это обойдется? Сколько времени нужно потратить, чтобы заработать необходимые средства? «Инвест Центр» предлагает специальную программу, благодаря которой можно значительно приумножить свои сбережения.
Знаете ли вы, что со своих накоплений можно получать проценты не только имея вклад в банке? Оказывается, сохранить свой доход и приумножить можно даже невзирая на ежегодную инфляцию!
С этой целью «Инвест Центр» разработал специальную сберегательную программу. «Выгодный» – это возможность получать прибыль со своих сбережений до 19%! Однако это не единственное преимущество программы. Вы можете начать с суммы в 1 000 рублей, при этом постоянно пополняя свои сбережения в течение установленного срока (от 3 до 24 месяцев). Это значит, что вновь положенные деньги тоже будут приносить доход, а проценты будут начисляться ежемесячно. Итог — значительная сумма, которую вы сможете получить.
Рассказывает жительница Сыктывкара Ирина Игнатова:
– Вопрос о том, где взять деньги и при этом ни в чём себе не отказывать, встал тогда, когда старший сын поступил в московский вуз. У него была мечта получить профессию юриста не где-нибудь, а в конкретном учебном заведении, которое дает очень хорошее образование. Понятно, что учеба в престижном вузе — это мечта многих. Мы на семейном совете решили, что обучение того стоит. Деньги на тот момент были, но мы четко понимали, что через 3-4 года всей семье придется отказаться и от отпуска у моря, и от дорогих подарков для родных и близких... А учитывая то, как у нас растут цены, мы готовы были и к наихудшему сценарию: вдруг придется буквально экономить на предметах первой необходимости. К счастью, коллеги мужа рассказали об «Инвест Центре». Мы внимательно ознакомились с предложением и выбрали сберегательную программу «Выгодный». Теперь у нас есть возможность платить за учебу сына в комфортных условиях. С зарплаты мы каждый месяц добавляем сумму наших сбережений в «Инвест Центре». Уже думаем об образовании младшего. В любом случае мы не будем ему препятствовать в его выборе.
Контакты
*Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимый документ – паспорт. Минимальная сумма сбережений 1 000 руб. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 1 000 руб. Ставка от 12 до 19%. Срок 3-24 месяца. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии более 50% сбережений рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора. Условия действительны на дату выхода рекламы. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»): ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192: 610047, г. Киров, Октябрьский пр-т, 4, пом. 1005; т. 8 (8332) 410-088.
Член СРО «Кооперативные финансы» (реестровый №478 от 08.04.2019). Ответственность кооператива застрахована НКО НОВС №С/0421-5 от 16.04.2021. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива