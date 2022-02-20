Врач рассказала о диете, которая повышает иммунитет

Врач рассказала об эффективной диете для повышения иммунитета. Для этого нужно включать в питание элементы средиземноморской кухни. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова, сообщают РИА Новости.



Подобный рацион питания состоит прежде всего из растительной пищи, а главными источниками белка являются рыба, морепродукты и нежирное мясо птицы, пояснила эксперт.

— Растительная пища богата аскорбиновой кислотой и антиоксидантами, цинком для работы иммунной системы, а рыба и морепродукты — незаменимые поставщики "Омега-3", — подчеркнула Круглова.