Матери-одиночке из Сыктывкара собрали 300 тысяч на уплату штрафа за критику власти

В феврале 2021 года мать одиночку из Сыктывкара Елену Родвикову оштрафовали на 338 тысяч рублей за комментарий с критикой власти в соцсетях. Неравнодушные люди помогли ей собрать сумму на уплату штрафа. Об этом сообщает «7х7».

Елена Родвикова рассказала, что большую часть штрафа ей помогли собрать в телеграм-канале «РОСштраф», где ей перевели за два дня 258 тысяч рублей. А остальную сумму она собрала при помощи своего Instagram.