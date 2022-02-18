Матери-одиночке из Сыктывкара собрали 300 тысяч на уплату штрафа за критику власти

В феврале 2021 года мать одиночку из Сыктывкара Елену Родвикову оштрафовали на 338 тысяч рублей за комментарий с критикой власти в соцсетях. Неравнодушные люди помогли ей собрать сумму на уплату штрафа. Об этом сообщает «7х7».
Елена Родвикова рассказала, что большую часть штрафа ей помогли собрать в телеграм-канале «РОСштраф», где ей перевели за два дня 258 тысяч рублей. А остальную сумму она собрала при помощи своего Instagram.
— Громаднейшая поддержка от людей. Единственное, я не знаю, какая будет комиссия от банка на сумму штрафа 330 тысяч рублей. У меня восемь тысяч рублей лишних, надеюсь, что их хватит, — рассказала 7x7 Елена Родвикова.
Как рассказала мать-одиночка, штраф ей нужно уплатить до 17 марта. Если бы она не собрала деньги до этой даты, суд бы заменил ей наказание на реальный срок, а несовершеннолетнего сына отправили бы в детдом.