Врач назвал редкое последствие COVID-19

Перепады артериального давления выявляют у некоторых переболевших коронавирусом, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом сообщает URA.ru.

– Скачки давления могут быть. Это не самый частый симптом, головные боли наблюдаются чаще. Поражения сосудов, сердца, и головного мозга – это все на каждом своем уровне может давать такие эффекты в виде повышения артериального давления. Надо смотреть, есть ли у человека ожирение, диабет или преддиабет. Если особых нагрузок физических или психоэмоциональных у него сейчас нет, но он недавно переболел COVID-19 – это, безусловно, можно отнести к последствиям коронавируса, – заявил Крючков.