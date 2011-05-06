Юрист рассказал, как избежать оплаты одной услуги ЖКХ

Ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации «СЕНАТОР» Юрий Захаров заявил, что зарегистрированный в жилом помещении, но не проживающий по месту регистрации россиянин имеет право не оплачивать услуги за вывоз мусора. Об этом сообщает агенство "Прайм".



Юрист отметил, что вы можете избежать оплаты вывоза мусора, если не проживаете дома более пяти дней.

«Пункт 52 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 за №354, плата за вывоз мусора рассчитывается из количества граждан постоянно или временно проживающих, имеющих регистрацию по этому адресу, или фактически проживающих там более 5-ти дней, а в случае отсутствия проживающих и зарегистрированных по данному адресу – от количества собственников жилого помещения пропорционально их доли в праве собственности», — объяснил юрист.

Для того, чтобы добиться перерасчета, вам нужно подать письменное заявление в организацию, которая оказывает услуги вывоза ТКО. Также нужно предоставить документы, которые подтверждают ваше нахождение вне места проживания. Перерасчет должны провести в течение пяти рабочих дней.