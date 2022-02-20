Гололед и «снежная каша»: какой погоды ждать сыктывкарцам на следующей неделе

Синоптики заявили, что в начале уходящий на северо-восток циклон затянет небольшую порцию холода и это будет сопровождаться небольшими снегопадами.



Но уже к вечеру вторника на нашу погоду будет влиять новый активный атлантический циклон. Местами стоит ждать мощные снегопады, также эксперты не исключают гололед. Состояние дорог может ухудшиться из-за снежной каши, заносов и гололедицы.



Температурный фон останется неизменным: будут преобладать температуры от 0 до -5 градусов. Но, в начале и в конце рабочей пятидневки утром и ночью могут ожидаться похолодания от -8 до -15 градусов.



В четверг-пятницу возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

