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Гололед и «снежная каша»: какой погоды ждать сыктывкарцам на следующей неделе

Гололед и «снежная каша»: какой погоды ждать сыктывкарцам на следующей неделеФото из архива PG11.ru

Синоптики заявили, что в начале уходящий на северо-восток циклон затянет небольшую порцию холода и это будет сопровождаться небольшими снегопадами.

Но уже к вечеру вторника на нашу погоду будет влиять новый активный атлантический циклон. Местами стоит ждать мощные снегопады, также эксперты не исключают гололед. Состояние дорог может ухудшиться из-за снежной каши, заносов и гололедицы. 

Температурный фон останется неизменным: будут преобладать температуры от 0 до -5 градусов. Но, в начале и в конце рабочей пятидневки утром и ночью могут ожидаться похолодания от -8 до -15 градусов.

В четверг-пятницу возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.
 

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