Икона за шесть миллионов и скелет «Йорик»: что продают сыктывкарцы

Сыктывкарка предлагает собрать оригинальный подарок на 23 февраля для любого мужчины с характерными аттрибутами: салями, фисташками, сухариками и сыром «косичка». Уверены, что это то, что пригодиться любому защитнику. Модель скелета

Сыктывкарцы регулярно продают что-то интересное. «Pro Город Сыктывкар» подготовил для вас подборку самых интересных товаров за последнее время. Подарок настоящему мужчине

Местный житель продает «друга» - скелета Йорика. Мужчина рассказывает, что раньше он ездил с ним на пассажирском сидении автомобиля, но позже стал занимать много места и теперь висит без дела. А еще у него не хватает трех зубов. Автограф Сальвадора Дали





Коллекционер из Сыктывкара вновь продает известную подпись, на этот раз это роспись известного испанского художника Сальвадора Дали.



Старинная икона за 6 миллионов рублей





Житель Коми продает старинную икону. Он отмечает, что это оригинал, который был сделан в 16-ом веке.



«Неубиваемый» телефон





Сыктывкарец продает известный в узких кругах телефон Sony Ericsson с антенной из 2002 года. В комплекте идет чехол.

