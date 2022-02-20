Врач заявил о влиянии коронавируса на желудок

COVID-19 существенно ухудшает течение желудочных заболеваний. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил главный врач-гастроэнтеролог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Бордин.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз желудочного заболевания», - заявил врач.