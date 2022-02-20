Лучшее окончание дня — любовное свидание: гороскоп для всех знаков зодиака на 20 февраля

Положение планет делает представителей данного знака бодрыми и энергичными. Хорошее время для занятий спортом, увеличения активности, подвижности. этот день подходит для дальних прогулок, закрепления навыков езды на автомобиле.

Сегодня вы получите удовольствие от праздного времяпрепровождения, мечтаний и чтения. Если у вас было много работы, то нынче стоит сделать перерыв и посвятить время отдыху. Лучшим окончанием дня будет любовное свидание.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Близнецы

Положение планет идеально для людей в возрасте. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Остерегайтесь быть излишне доверчивыми: готовность многое принять на веру может подвести вас сегодня и помешать принять правильное решение.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Рак

Положение планет дарит Ракам хорошее самочувствие и ощущение полноты жизни. Хорошо вступать в брак, отправляться в путешествие. Занимайтесь спортом, общайтесь с детьми, приобретайте бытовую технику.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Лев

Сегодня Львы не смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет неровным, радость и грусть, спокойствие и тревога станут сменять друг друга. Не следует предаваться развлечениям или надрываться в заботах. Знайте во всем меру.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Дева

Это время чревато пессимистическим настроением и даже депрессией. Лучше не сосредоточиваться на этом состоянии, а посвятить время решению материальных проблем и всему тому, что связано с домом. Не пытайтесь утвердить свою правоту любой ценой — удовлетворения вы не получите.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Весы

Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предупреждают об известии, которое может создать препятствия в исполнении задуманного. Нежелательно отправляться в гости или принимать гостей. Вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Скорпион

Наступает период обдуманной деятельности. Планеты склоняют представителей данного знака действовать с выгодой для себя. Это прекрасный день для людей пожилого возраста. Можно отправляться в путешествие, общаться, заниматься спортом. Однако остерегайтесь быть излишне доверчивыми, не давайте опрометчивых обещаний.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Стрелец

Хороший день для творчества, занятий спортом и хобби, ремонта автомобиля. Особенно полезна физическая активность. Избегайте импульсивных трат. И успокойтесь — плохие предчувствия безосновательны.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Козерог

Вероятны снижение энергетики, пессимистические настроения. Вам могут угрожать агрессивное поведение толпы, инфекционные заболевания. Нужно избегать столкновений в общественных местах, так как легко можно оказаться крайним.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Водолей

Этот день связан с нравственной чистотой, духовным преображением, преодолением сомнений. Наступает период получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Избавьтесь от всего лишнего, наносного, что вам мешает.

Гороскоп на 20 февраля 2022 года Рыбы

Настроение может быть испорчено с утра. Отношения с близкими напряженные. Главные причины - ревность, недоверие, неумение понять чужую точку зрения. Любовные приключения поставят вас в неловкое положение. Не стоит откровенничать с новыми знакомыми - ваши слова могут быть использованы против вас.