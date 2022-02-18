Продлят ли учебный год в Сыктывкаре: ответили в министерстве и в школе

«Школы самостоятельно определяют дату начала и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность каникул», – пояснили в мэрии.

В администрации сообщили, что разрабатывать и утверждать программы, в том числе периоды учебы и каникул может только сама школа.

Мэрия города сообщила , что вопросы о продолжительности учебного года решают сами школы .

Продлевать ли учебный год и одновременно сокращать каникулы обсуждали в программе «Детали. Life» в феврале 2022 года в студии телеканала «Юрган». Беседовали с заместителем министра образования Олегом Холоповым. Связали это с тем, что из-за дистанционного обучения и карантинов школы не успевают в полном объёме пройти программу. В столице Коми школьников отправляли на дистант с 25 января по 7 февраля 2022 года. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, собираются ли продлить учебный год для городских школ, а также узнал у учеников и учителей их отношение к этой идеи.

«Федеральные и региональные государственные органы, а также органы местного самоуправления не вправе изменять календарный учебный график образовательных организаций», – сообщили в мэрии.

При этом никто не может помешать школам в выборе сроков каникул:

Также в мэрии рассказали, что по санитарным правилам каникулы должны быть не менее 30 календарных дней, а летом не менее 8 недель.

«Летние каникулы в июле и августе будут только для учащихся 9 и 11 классов, в связи с завершением обучения и участием в государственной итоговой аттестации в течение июня», – поведали в администрации города.

В Министерстве образования Коми сообщили, что продолжительность учебного года зависит от полноты реализации образовательных программ.

«В случае невозможности освоения образовательной программы в полном объеме, школы могут провести их корректировку, изменить календарный учебный график с учетом мнения учащихся и педагогов», – рассказали в ведомстве.

При этом в Минобразе Коми подтвердили информацию администрации города.

«Сроки начала летних каникул в конкретной образовательной организации определены в её календарном учебном графике. С ним можно ознакомиться на официальном сайте образовательной организации», – рассказали в ведомстве.

По утверждению министерства, продлить учебный год могут сами школы с учетом реализации образовательных программ. Для этого учреждениям нужно:

«Внести изменения в календарный учебный график с учетом мнения участников образовательных отношений», – рассказали в Минобразе.

Учитель из Коми Иван Шомысов негативно относится к тому, чтобы учебный год продлевали.

Иван Шомысов. Фото из личного архива.

«В летний период ученики гораздо сильнее потеряют мотивацию. В условиях высоких температур учиться значительно сложнее, а соблазн использовать время заслуженного отдыха в целях рекреации будет брать верх», – рассказал педагог.

Ученица 10 класса одной из школ Сыктывкара высказалась:

«Не думаю, что есть особая нужда в переносе каникул на последние два месяца лета, поскольку базовые знания по программе можно получить и в этой эпидемиологической обстановке. Сейчас мой класс находится на дистанционном обучении из-за большого количества заболевших. У нас проводятся онлайн-уроки и различные тестирования. Лично мне, этого хватает, чтобы изучать программу и усваивать всю предлагаемую информацию», – рассказала ученица.

«С другой стороны продление учебного года позволит восполнить пробелы в знаниях учеников, а также "догнать" программу, если класс начал отставать от учебного плана», – посчитала школьница.

Ученик сыктывкарского лицея Рамал Гуламов сообщил нам, что не слышал об идеи продления учебного года. Сейчас дистанционное обучение мешает ему осваивать учебную программу.

«Целый день нужно сидеть за компьютером, а еще и уроки через онлайн-платформу проходят практически без перерывов. В итоге получаем большое количество домашних заданий и снижение качества знаний учеников», – сообщил Рамал.

При этом молодой человек согласен учиться в июне.

«В последнее время нас частенько закрывали на карантин, поэтому материал мы проходили сами, и он не усвоился. Мне бы хотелось дополнительное время на освоение с преподавателем. Также помним о ЕГЭ. Если есть свободное время, то я бы с радостью готовился к экзамену, а июнь хорошее время для подготовки к ЕГЭ по нужным мне предметам естественно-научного профиля», – рассказал ученик.

Рамал Гуламов предложил в июне организовать курсы по углублённому изучению биологии и химии.

«Это будет полезно школам, где нет разделения классов на естественно-научный профиль», – заметил молодой человек.

Учитель сыктывкарской школы №18 Никита Черепанов слышал о продление учебного года только на уровне слухов в Интернете.

Никита Черепанов. Фото из личного архива.

«Администрация школы данную информацию не подтверждает», – рассказал молодой педагог.

Никите Черепанову дистант не доставляет проблем.

«Сейчас многие ученики освоили дистанционные образовательные технологии, а также уже придумали много разных интернет-платформ для электронного обучения», – сообщил Никита.

Об обучении в июне учитель высказался так: