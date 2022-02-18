В 2021 году жители 101 многоквартирного дома Коми выбрали оплату тепла по факту

В 2021 году жители 101 МКД Республики Коми перешли на оплату тепла по форме «только в отопительный период». Всего к 2022 году таких жилых домов стало 320. Это МКД Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты.

Данный способ расчета наиболее прозрачен для собственников жилья, он исключает платежи в летние месяцы, если отопление не подается. Жители оплачивают ресурс только в холодное время года, по реальным показаниям приборов учета.