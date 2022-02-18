В 2021 году жители 101 многоквартирного дома Коми выбрали оплату тепла по факту

В 2021 году жители 101 МКД Республики Коми перешли на оплату тепла по форме «только в отопительный период». Всего к 2022 году таких жилых домов стало 320. Это МКД Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты.
Данный способ расчета наиболее прозрачен для собственников жилья, он исключает платежи в летние месяцы, если отопление не подается. Жители оплачивают ресурс только в холодное время года, по реальным показаниям приборов учета.
- «Оплата по факту» более понятная и прозрачная для жителей. По ней начисление будет происходить исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков. Следует отметить, что оплата только в отопительный сезон исключает начисление ежегодной корректировки», - отметила генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова.
Напомним, что жителям многоквартирных домов, где установлены общедомовые приборы учета, для перехода на оплату тепловой энергии по факту достаточно провести собрание жильцов в очной или заочной форме и составить протокол с соответствующим решением. Копию этого протокола нужно предоставить в АО «Коми энергосбытовую компанию». Сделать вы это можете онлайн через сервис «Обратная связь», по почте или принести протокол в любой офис. Для личного посещения ведется предварительная запись по номеру контакт-центра или в «Личном кабинете». Собственники могут в любое время перейти на другую систему оплаты
Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.
Сайт: www.komiesc.ru
ВКонтакте vk.com/komiesc