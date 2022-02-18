«Ходить по городу невозможно!»: сыктывкарцы массово жалуются на снег во дворах

С 16 февраля в Сыктывкар пришла теплая погода, а вместе с ней — жалобы жителей города на кучи снега во дворах. «Pro Город Сыктывкар» собрал для вас подборку жалоб местных жителей на «моря снега».
Елена Ткаченко
— По городу ходить невозможно. Снега по щиколотку, машины застревают. В Давпоне ни разу дороги во дворах не чистили. Куда обратиться? Возле управления приставов, на Сысольском шоссе и других местах города такая же ситуация. Куда смотрит мэр? Или только центр города нужно чистить?
Александра Пыстин
— За всю зиму двор не чистили. Деньги за благоустройство дерут, а дела со стороны УК нет.
Анастасия Путятова
— Шла с коляской, чуть не перевернулась! Хорошо, что есть добрые люди, помогли пройти. Даже на машине легко застрять, что уже говорить про коляски. И это не первый раз: по городу вообще мало где во дворах можно ходить нормально и спокойно, зная, что ребенок не пострадает. Кто должен чистить эти дороги?
Константин Фоменко
— Хорошо, что в «скорой» не было людей, которым нужная была срочная госпитализация.
Светлана Громова
— Застряла на машине при выезде со двора Комарова, 3. Дорогу не чистили! Хочется высказать слова благодарности отзывчивым прохожим парню с девушкой, мужчине с овчаркой и двум водителям огромное спасибо!!! Не прошли и не проехали мимо, а помогли!
Напомним, что недавно мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова посоветовала жителям домов провести общее собрание собственников и принять совместное решение сменить управляющую компанию. Также мэр города напомнила, что специалисты Управления ЖКХ города постоянно выезжают на осмотры территорий, в том числе по сигналам граждан.
— Сегодня был такой рейд, выявили немало проблемных мест. По всем будет проведена работа с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы до выходных привели в порядок территории.