«Ходить по городу невозможно!»: сыктывкарцы массово жалуются на снег во дворах

Анастасия Путятова

— Шла с коляской, чуть не перевернулась! Хорошо, что есть добрые люди, помогли пройти. Даже на машине легко застрять, что уже говорить про коляски. И это не первый раз: по городу вообще мало где во дворах можно ходить нормально и спокойно, зная, что ребенок не пострадает. Кто должен чистить эти дороги?