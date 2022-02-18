Мэр Сыктывкара объяснила, что делать, если дворы не чистят

Сыктывкарцы продолжают регулярно жаловаться на управляющие компании, которые не чистят дворы, и на «Дорожное хозяйство», которое вывозит снег нерегулярно. Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в эфире «Русского радио в Сыктывкаре» в рамках передачи «Пять минут с мэром» объяснила, как быть, если во дворе не проехать, а УК бездействует.

Сыктывкарка Мария пожаловалась на то, что управляющая компания ООО «РЖК» не реагирует на обращения жильцов дома по адресу: Октябрьский проспект, 140. Жители дома просят не оголять лед у подъездов и посыпать особо скользские участки песком, однако просьбы УК игнорирует. Наталья Хозяинова в ответ посоветовала провести общее собрание собственников и принять совместное решение сменить управляющую компанию. Также мэр города напомнила, что специалисты Управления ЖКХ города постоянно выезжают на осмотры территорий, в том числе по сигналам граждан.

«Сегодня был такой рейд, выявили немало проблемных мест. По всем будет проведена работа с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы до выходных привели в порядок территории. По Вашему обращению Управление ЖКХ также выедет и разберется», — пообещала Наталья Хозяинова.

Также главу администрации спросили, когда наконец вывезут снег с территории в районе улицы Оплеснина, 1 в сторону Драмтеатра.