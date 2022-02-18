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Мэр Сыктывкара объяснила, что делать, если дворы не чистят

Мэр Сыктывкара объяснила, что делать, если дворы не чистятИз архива «Pro Город Сыктывкар»

Сыктывкарцы продолжают регулярно жаловаться на управляющие компании, которые не чистят дворы, и на «Дорожное хозяйство», которое вывозит снег нерегулярно. Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова в эфире «Русского радио в Сыктывкаре» в рамках передачи «Пять минут с мэром» объяснила, как быть, если во дворе не проехать, а УК бездействует.

Сыктывкарка Мария пожаловалась на то, что управляющая компания ООО «РЖК» не реагирует на обращения жильцов дома по адресу: Октябрьский проспект, 140. Жители дома просят не оголять лед у подъездов и посыпать особо скользские участки песком, однако просьбы УК игнорирует.  Наталья Хозяинова в ответ посоветовала провести общее собрание собственников и принять совместное решение сменить управляющую компанию. Также мэр города напомнила, что специалисты Управления ЖКХ города постоянно выезжают на осмотры территорий, в том числе по сигналам граждан.

«Сегодня был такой рейд, выявили немало проблемных мест. По всем будет проведена работа с управляющими компаниями и ТСЖ, чтобы до выходных привели в порядок территории. По Вашему обращению Управление ЖКХ также выедет и разберется»— пообещала Наталья Хозяинова.

Также главу администрации спросили, когда наконец вывезут снег с территории в районе улицы Оплеснина, 1 в сторону Драмтеатра.

«До конца недели работники "Дорожного хозяйства" вывезут снег. Ежедневно в две смены в городе работают 30 единиц техники этого предприятия. Но охватить одномоментно весь Сыктывкар они не могут, поэтому составляют графики и производят уборку и вывозку снега поэтапно»— объяснила мэр Сыктывкара.

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