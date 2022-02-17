В Сыктывкаре студенты вернуться к учебе в аудиториях

С 10 февраля СГУ им. Питирима Сорокина находился на дистанционном обучении. С понедельника, 21 февраля, студенты вновь вернутся к очным занятиям.



Проректор по учебной работе Михаил Китайгородский отметил, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Поэтому студенты могут вернуться в аудитории. Лекции, практические занятия, лабораторные с численностью менее 30 человек будут проходить очно.



Однако если студентов будет больше, то учеба перейдет в систему дистанционного обучения Moodle.

