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В Сыктывкаре студенты вернуться к учебе в аудиториях

В Сыктывкаре студенты вернуться к учебе в аудиторияхФото из архива PG11.ru

С 10 февраля СГУ им. Питирима Сорокина находился на дистанционном обучении. С понедельника, 21 февраля, студенты вновь вернутся к очным занятиям. 

Проректор по учебной работе Михаил Китайгородский отметил, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Поэтому студенты могут вернуться в аудитории. Лекции, практические занятия, лабораторные с численностью менее 30 человек будут проходить очно. 

Однако если студентов будет больше, то учеба перейдет в систему дистанционного обучения Moodle.
 

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