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Главврача воркутинской больницы обвиняют в хищении 22 миллионов рублей

Главврача воркутинской больницы обвиняют в хищении 22 миллионов рублей

Прокуратура Воркуты совместно с ФСБ по Коми проверили законность использования средств фонда обязательного мед.страхования в воркутинской инфекционной больнице. Выявленные нарушение привели к возбуждению уголовного дела.

Проверка установила, что в 2020 году в воркутинской больнице из средств ФОМС выплачивались премии немедицинскому административно-управленческому персоналу. Сумма похищенных средств превысила 22 миллиона рублей.

В результате расследования следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главврача и иных неустановленных должностных лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры Воркуты. 
 

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