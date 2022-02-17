Прокуратура Воркуты совместно с ФСБ по Коми проверили законность использования средств фонда обязательного мед.страхования в воркутинской инфекционной больнице. Выявленные нарушение привели к возбуждению уголовного дела.
Проверка установила, что в 2020 году в воркутинской больнице из средств ФОМС выплачивались премии немедицинскому административно-управленческому персоналу. Сумма похищенных средств превысила 22 миллиона рублей.
В результате расследования следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности главврача и иных неустановленных должностных лиц. Расследование находится на контроле прокуратуры Воркуты.
Главврача воркутинской больницы обвиняют в хищении 22 миллионов рублей
- 15:00
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- Служба новостей
Прокуратура Воркуты совместно с ФСБ по Коми проверили законность использования средств фонда обязательного мед.страхования в воркутинской инфекционной больнице. Выявленные нарушение привели к возбуждению уголовного дела.
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