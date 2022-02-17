В Коми школьникам будут выдавать QR-коды

В Коми школьники после вакцинации смогут получить QR-код. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как рассказали в Минздраве, все данные о заболеваниях загружаются в федеральный регистр. Сейчас детям до 14 лет на "Госуслугах" можно создать только упрощенный аккаунт. Но после того, как ребенок получит паспорт, он может верефицироваться и поучить QR-код. Дети до 14 лет также могут получить код, но уже в МФЦ "Мои докменты".