В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на время ЧМ по бенди

Ограничения будут действовать с 11 марта по 5 апреля 2022 года

В Сыктывкаре введут ограничение на движение транспорта по нескольким улицам на время ЧМ по бенди.

- по ул.Карла Маркса со стороны Октябрьского проспекта в сторону ул.Коммунистическая;

- по ул.Куратова со стороны Октябрьского проспекта в сторону ул.Первомайская;

- по ул.Западная со стороны ул.Пушкина в сторону ул.Куратова.

По улице Карла Маркса (на участке от Октябрьского проспекта до ул.Коммунистическая) запретят остановкау транспортных средств по четной стороне на всем протяжении участка, запретят стоянка транспортных средств по нечетной стороне с 22:00 до 06:00.

По улице Куратова (на участке от Октябрьского проспекта до ул.Первомайская) запретят стоянку транспортных средств с 22:00 до 06:00 на всем протяжении участка с обоих сторон дороги.

По улице Западная (на участке от ул.Пушкина до ул.Куратова) запретят остановку транспортных средств по четной стороне на всем протяжении участка.