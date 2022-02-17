Профессор рассказал о шести скрытых симптомах «омикрона»

Профессор Тим Спектор рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носу. Об этом сообщают «РИА Новости».



Люди, которые заболели «омикроном», могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея.

Если вы обнаружили эти симптомы, то следует незамедлительно выйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.



Кстати, ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стали выявлять новый признак — гипертензию, когда болит все тело