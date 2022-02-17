В Сыктывкаре мусоровозы тонут в снегу и не могут заехать во дворы

С потеплением Региональный оператор Севера вновь столкнулся с ежегодной проблемой – мусоровозы не могут заехать в некоторые дворы из-за нечищеных дорог. Особенно остро эта проблема ощущается у жителей производственного участка.
Водители, штурмуют дворы и тратят на очистку одной площадки времени в два раза больше, чем обычно. При этом если машина застряла, то на ее освобождение из снежного плена приходится задействовать дополнительную технику. Региональный оператор вынужден сдвигать графики вывоза отходов.
В пресс-службе оператора отметили, что в соответствии с законом за подъезд к контейнерам отвечает собственник места накопления отходов. Региональный оператор передал в мэрию и в управляющие компании списки мест, где мусоровозы не могут проехать во дворы.
– Мусоровоз – это тяжелая техника и если легковые машины проезжают по мягкому снегу без проблем, то после заезда мусоровоза в неочищенный двор, образуется глубокая колея. И это вызывает нарекание у жителей домов. Региональный оператор Севера надеется, что собственники мест накопления ТКО со всей ответственностью подойдут к прочистке подъездных путей, а организации, управляющие многоквартирными домами, прочистят проблемные дворы, чтобы жители муниципалитетов без перебоев получали коммунальную услугу в сфере обращения ТКО, – отметили в пресс-службе регионального оператора.