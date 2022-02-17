В Сыктывкаре мусоровозы тонут в снегу и не могут заехать во дворы

С потеплением Региональный оператор Севера вновь столкнулся с ежегодной проблемой – мусоровозы не могут заехать в некоторые дворы из-за нечищеных дорог. Особенно остро эта проблема ощущается у жителей производственного участка.

Водители, штурмуют дворы и тратят на очистку одной площадки времени в два раза больше, чем обычно. При этом если машина застряла, то на ее освобождение из снежного плена приходится задействовать дополнительную технику. Региональный оператор вынужден сдвигать графики вывоза отходов.

В пресс-службе оператора отметили, что в соответствии с законом за подъезд к контейнерам отвечает собственник места накопления отходов. Региональный оператор передал в мэрию и в управляющие компании списки мест, где мусоровозы не могут проехать во дворы.