В Коми планируют открыть фонд помощи беременным женщинам

В Коми хотят открыть региональное представительство благотворительного фонда помощи беременным женщинам. Руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталия Москвитина обратилась с подобным предложением к главе республики Владимиру Уйба. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.
С таким предложением к Главе Республики Коми Владимиру Уйба обратилась руководитель Федерального Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталия Москвитина.
«Деятельность фонда достойна уважения. Он помогает беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, способствует сокращению числа абортов. И это не просто помощь, а сохранение человеческих жизней!» - отметил Владимир Уйба.
Глава Коми отметил, что республика уже принимает меры для улучшения материального и психологического состояния семей и беременных женщин, снижения числа абортов. Среди них – выплата регионального семейного капитала при рождении первого и третьего ребенка в размере 150 тысяч рублей, возмещение расходов на проезд в медицинские организации республики и обратно беременным женщинам из труднодоступных населенных пунктов. Действуют программы сопровождения беременных женщин и матерей из групп риска, разработан проект комплексной региональной программы, направленной на снижение количества и профилактику абортов, повышение эффективности доабортного консультирования, социальной поддержки и помощи беременным женщинам. Свой эффект даёт программа поддержки многодетных семей.
На встрече пришли к мнению, что если объединить усилия фонда и правительства, то поддержка беременных станет более эффективной. В ближайшее время правительство проработает вопрос об открытии регионального представительства фонда.
Здесь беременные женщины и семьи с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации, смогут получить профессиональную помощь психологов, юристов, медиков. Кроме того, фонд может предоставлять вещи, продукты, временное жилье, помогать в проведении реабилитации детей, рожденных с внутриутробными пороками.