В Коми планируют открыть фонд помощи беременным женщинам

В Коми хотят открыть региональное представительство благотворительного фонда помощи беременным женщинам. Руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталия Москвитина обратилась с подобным предложением к главе республики Владимиру Уйба. Об этом сообщает пресс-служба главы Коми.

С таким предложением к Главе Республики Коми Владимиру Уйба обратилась руководитель Федерального Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталия Москвитина.