Историк рассказывает: через «кольцо» в Сыктывкаре могла проходить железная дорога

«Его начали с двух сторон из Пинюги и из Усть-Сысольска, где создали лагерь строителей, который состоял из заключенных», – рассказал историк.

По его рассказу, станция Пинюга стояла на железнодорожном пути Пермь – Котлас, который построили еще до прихода к власти большевиков. Подход к строительству нашли необычный:

«На месте стелы на «кольце» в 1929 году в торжественной обстановке с участием жителей высыпали первую тачку в основание железной дороги Усть-Сысольск – Пинюга», – сообщил историк.

«Также была насыпь и в сторону Выльгорта, а оттуда дальше в Пинюгу. Но в 1930 году стройку остановили, шпалы и рельсы с готовых участков пути сняли и увезли на другие стройки, а заключенных затем перевели на строительство Беломоро-Балтийского канала. В 1931 году стройку официально закрыли», – рассказал историк.

В 1930 году Усть-Сысольск переименовали в Сыктывкар. Игорь Сажин поведал, что к этому времени успели построить железнодорожную насыпь и положили рельсы в сторону пристани в нынешнем парке имени Кирова по улице Домны Каликовой.

По словам Игоря Сажина, сейчас в Сыктывкаре об этом событии напоминает лишь здание, где был штаб строительства на улице Первомайской, 112. Теперь это учебный корпус №3 Сыктывкарского автомеханического техникума.

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Историк рассказал об источниках рабочей силы, а также о том, почему именно на «кольце» высыпали первую тачку.

«Это сделали, потому что в то время улица Коммунистическая заканчивалась на Первомайской. Нынешнее пересечение улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта было далеко за городом. Да и улицы Домны Каликовой не было – она тоже была окраиной за городом. Рабочие – это заключенные, которых привезли из-за пределов Коми края», – поведал историк.

Здесь на фотографии железнодорожное полотно идет по месту, где потом будет улица Домны Каликовой.