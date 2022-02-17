В Коми планируют потратить два миллиарда рублей на ремонт дорог

В Республике Коми планируют потратить два миллиарда рублей на ремонт дорог, по которым ходят школьные маршруты. Об этом сообщил Владимир Уйба в своем видеообращении.

Глава Коми отметил, что безопасность детей — это приоритетная задача правительства. Сейчас общая протяженность маршрутов, по которым ходят школьные маршруты - 3, 6 тысяч километров. Треть из них имеют замечания, которые нужно срочно исправлять. Больше всего нужно чинить дороги в Удорском, Троицко-Печорском, Усть-Куломском и Сыктывдинском районах.