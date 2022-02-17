Кого ждет успех: гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака

День символизирует справедливость, защиту прав. Положение планет способствует развитию у Овнов особой чувствительности к любым проявлениям несправедливости. Не закрывайте глаза на несправедливое распределение вознаграждения за совместный труд.

Вероятны проблемы с молодыми людьми, родившимися под знаком Тельца. Звезды способствуют развитию у них особой нетерпимости к любым попыткам лишить их права распоряжаться собственной судьбой.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Близнецы

День символизирует уединение, отстраненность. Положение планет способствует развитию у Близнецов особой чувствительности к любым нарушениям их привилегий и попыткам покуситься на их уединение. Не перекладывайте на чужие плечи ответственность за своих близких.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Рак

Сегодня звезды могут предоставить Ракам возможность управлять ходом событий, манипулировать людьми, различными ресурсами. Проблем быть не должно. Успех гарантирован тем, кто предельно требователен к себе и умеет честным путем обойти препятствия.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Лев

Сегодня многие Львы будут сосредоточены только на себе. Они могут относиться к людям с вниманием только тогда, когда они их интересуют, а во всех других случаях будут держаться отчужденно и оставаться внутренне невозмутимыми. Потребительское отношение к людям — не лучший способ устроить свою жизнь. Вам придется «платить по счетам», да еще и с процентами.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Дева

В этот день не исключены неприятности. Например, многим из Дев придется в скором времени решать проблемы с родственниками или выяснять отношения с партнерами. Весьма вероятны также столкновения с законом. Чтобы избежать подобных неприятностей, постарайтесь трезво оценивать себя и свои поступки. Уверенность в собственной непогрешимости может сейчас сыграть с вами дурную шутку.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Весы

Сегодня не обойдется без глобальных перемен: возможны переезды, смена работы и даже рода деятельности. Скорее всего в ближайшее время вам предложат интересную и прибыльную должность. Будьте бережливы, контролируйте расходы, чтобы в самый неподходящий момент не оказаться на мели.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Скорпион

Через знакомых и друзей вы познакомитесь с новыми веяниями и наполнитесь сами творческими планами. Будьте осторожны с документами, не меняйте направление своей деятельности.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Стрелец

Не исключено, что весь этот день Стрельцы будут заниматься финансовыми вопросами, проблемами недвижимости, контактами с партнерами. Придется уделять время здоровью родственников. Не взваливайте на себя кучу дел да еще и за того парня. Поберегите себя!

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Козерог

Сегодня вам не удастся спрятаться в засаде. Нужно будет принимать важные решения, что поможет выйти на новый социальный уровень. В окружении появятся успешные люди, на которых и следует ориентироваться. Необходимый стиль поведения - собранность и концентрация.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Водолей

Много внимания потребуют общественные мероприятия, не оставляя времени на занятия собственными делами. Для некоторых сегодня появится подходящая возможность заключения брачного союза, хотя инициатива будет исходить, скорее, от партнера. Размеренный темп жизни принесет вам долгожданное эмоциональное успокоение.

Гороскоп на 17 февраля 2022 года Рыбы

Пробудится тяга к путешествиям, вероятны яркие впечатления и обретения новых знаний. У многих возможна новая любовь. Не сидите на месте. Ваше стремление к спокойствию может привести к тому, что вы не сумеете достичь того, чего хотели и могли бы.