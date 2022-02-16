Стало известно, сколько стоят похороны в Коми и есть ли места на кладбищах Сыктывкара

Мэрия столицы Коми сообщила изданию «Pro Город Сыктывкар» , что сейчас на территории Сыктывкара расположено восемь действующих муниципальных кладбищ, которые заполнены на 95% . Кроме этого администрация планирует расширить кладбище, которое находится в поселке Верхний Чов, для этого мэрия сейчас проводит работу по передачи земли из федеральной собственности в собственность муниципалитета.

Заболеваемость коронавирусом продолжает стабильно расти и на кладбищах многих городов начинают попросту заканчиваться места. Сыктывкарцы начинают искренне беспокоиться о том, не настанут ли в столице Коми времена, когда хоронить близкого в городе будет просто негде или так дорого, что усопших придется везти в районы. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, сколько сейчас в Коми стоят ритуальные услуги и не заполнены ли еще кладбища Сыктывкара.

Так как мест на кладбищах до сих пор достаточно, с начала пандемии коронавируса, несмотря на возросшее количество смертей, в Сыктывкаре и его районах не зафиксировали ни одного нарушения, связанного с захоронением.

Сколько сейчас стоят похороны?

«Pro Город Сыктывкар» обратился в Комистат и выяснил, как сильно изменились цены на изготовление гроба и само захоронение с февраля 2020 года по декабрь 2021 года:

цена на изготовление гроба, обитого обычной ритуальной тканью, длиной 170-200 сантиметров, с учетом материалов выросла на 21,8%;

рытье могилы ручным или механическим способом на новом или родственном месте захоронения, опускание гроба и захоронение подорожало на 4,8%.

В декабре 2021 года изготовление гроба стоило 6 176,54 рублей, а рытье могилы и захоронение — 7 756,09 рублей.

Кроме этого Комистат поделился таблицей, в которой сравниваются траты жителей региона на ритуальные услуги за 2020 и 2021 года. В целом жители Коми потратили на похороны в 2021 году на 105 229,4 рублей больше, чем в 2020 году.

Пособия на похороны

27 января 2022 года правительство Российской Федерации утвердило коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в этом году. На основании этого документа комитет Республики Коми по тарифам рекомендовал администрациям муниципальных образований провести работу в части индексации пособий по погребению. Размеры пособий на 2022 год должны увеличиться на 8,4 %.