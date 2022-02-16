На заправках в Сыктывкаре снова изменились цены на топливо

В Сыктывкаре продолжается рост цен на автомобильное топливо. "Комиинформ" сравнил цены с предыдущим месяцем.
На городских автозаправках дизельное топливо подорожало - плюс 27-70 копеек. Однако АИ-92 и АИ-95 в основном остается без изменений или вовсе дешевеет. За исключением компании "Движение Коми", где цены на бензин значительно повысились.
Актуальный прайс на бензин и дизельное топливо:
Компания "ЛУКОЙЛ"
- АИ-92 - 47, 61 (был 48,26) минус 65 коп.
- АИ-95 - 50,62 (без изменений)
- 100 - 58,57 (без изменений)
- ДТ- 54,25 (был 53,98) плюс 27 коп.
"Компания 2000" (цены с 8 по 21 февраля)
- АИ-92 - 47,20 (без изменений)
- АИ-95 - 49,50 (без изменений)
- ДТ - 67,20 (был 66,50) плюс 70 коп.
"Движение Коми"
- АИ-92 - 46,99 (был 45,55) плюс 1 руб. 44 коп.
- АИ-95 - 49,99 (был 47,55) плюс 2 руб. 44 коп.
- Ультра ДТ - 69,99 (без изменений)