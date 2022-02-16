На заправках в Сыктывкаре снова изменились цены на топливо

В Сыктывкаре продолжается рост цен на автомобильное топливо. "Комиинформ" сравнил цены с предыдущим месяцем.

На городских автозаправках дизельное топливо подорожало - плюс 27-70 копеек. Однако АИ-92 и АИ-95 в основном остается без изменений или вовсе дешевеет. За исключением компании "Движение Коми", где цены на бензин значительно повысились.